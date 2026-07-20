Cielo despejado o poco nuboso en buena parte de la provincia, aunque se espera polvo en suspensión en la mitad sur. Las temperaturas mínimas presentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas seguirán en aumento, alcanzando hasta 40 grados en la ribera del Ebro. Viento flojo variable, con rachas moderadas en el sistema Ibérico por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con posibles chubascos

El día en Zaragoza se despierta con un cielo despejado que se va llenando de encanto a medida que avanza la mañana. Con temperaturas que oscilan entre los 23 y 40 grados, la sensación térmica puede acercarse a los 41, recordándonos que el sol es un visitante voraz. Aunque no se esperan lluvias en la primera parte del día, el viento suave proveniente del sur acariciará la piel, aunque puede hacerse notar con ráfagas que superan los 30 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se vestirá de tonos suaves mientras la temperatura se mantiene cálida, tocando hasta los 38 grados. No obstante, a medida que se acerca la tarde-noche, hay margen para algunos chubascos dispersos que podrían mojar la jornada. La humedad relativa, que en ocasiones puede elevarse hasta un 70%, dará al ambiente una sensación densa, llamando a disfrutar de la puesta de sol a las 21:32, despidiendo un día protagonizado por un sol brillante y un cielo que se despereza con gentileza.

Calatayud: nubes grises y lluvias sorpresivas

Las nubes grises cubren el horizonte en Calatayud, presagiando un día de cambios y sorpresas. La mañana arranca con viento fresco que juega entre las calles, mientras la temperatura se mantiene en unos agradables 21 grados, aunque lejos de la calma esperada.

A medida que avance el día, se espera un notable contraste: la tarde traerá un descenso térmico acusado y lluvias potencialmente intensas. Con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h y una sensación térmica que podría bajar a 19 grados, será recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar esta inusual jornada.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 38 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se disfrutará de un cielo mayormente despejado, aunque puede haber algunas nubes dispersas. El viento soplará suavemente, brindando una sensación agradable en general.

Este ambiente tranquilo es perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el día para disfrutar de un café en la terraza o dar un paseo por el parque puede ser una excelente manera de desconectar y apreciar la calma que ofrece el entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET