Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas en el oeste de Zaragoza. Hoy, 1 de noviembre de 2026, se prevé un ligero descenso de las temperaturas mínimas y un ascenso de las máximas en el sistema Ibérico, acompañados de un viento flojo que cambiará a noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde esta jornada se presenta con una luminosidad que invita a sonreír. Las nubes apenas juguetean, dejando paso a un azul claro que llenará la mañana. Las temperaturas rondarán los 9 grados al amanecer y subirán hasta los 20 en su punto máximo, mientras el ambiente se mantendrá algo cargado por la alta humedad. El viento del este soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que añade un toque dinámico a la tranquilidad del día.

Ya por la tarde, el sol brillará con más intensidad, aunque sin la amenaza de lluvia en el horizonte; se prevé un tiempo estable para disfrutar de las horas de luz, que se extienden hasta las 17:57. La sensación térmica podría ser algo más elevada, alcanzando esa máxima de 20 grados, por lo que es recomendable aprovechar el buen tiempo al aire libre antes de que la noche se asome, marcando una caída de las temperaturas hasta los 11 grados. Así, la jornada se cierra entre el suave vaivén del viento y una calma prometedora.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte

La mañana en Calatayud se presenta con un aire de misterio, donde el viento fuerte susurra entre las calles y el cielo desluce con sombras grisáceas que presagian cambios inminentes. A medida que avanza el día, la temperatura se mantendrá fresca, comenzando en 3°C antes de ascender a un máximo de 22°C, mientras las nubes amenazan con dejar caer algo de lluvia.

El contraste se notará entre la mañana y la tarde: el viento soplará a una media de 10 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 35 km/h. La humedad absolute subirá hasta un 100% en ciertos momentos, creando una sensación térmica que oscilará entre los 3°C y 22°C. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien; la inestabilidad del tiempo puede alterar cualquier plan en el último momento.

Tarazona: cielo mayormente despejado y tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes que no alterarán la tranquilidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados y aunque pueden registrarse vientos suaves de dirección variable, no se prevén lluvias que interrumpan las actividades.

Es un día ideal para salir a pasear o disfrutar de la tranquilidad de las calles. Las condiciones invitan a aprovechar el aire libre, ya sea para una caminata relajada o simplemente para tomar un café en una de las terrazas de la ciudad.