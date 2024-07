Azcón sobre el plan de Sánchez contra la prensa: «Lo que tiene que hacer es contestar a los periodistas»

El plan de Sánchez contra la prensa es una amenaza a la democracia, como ha hecho ver Jorge Azcón este miércoles, uniéndose así a la preocupación de numerosos colectivos que han expresado su opinión sobre la nueva Ley de Regeneración Democrática que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. El presidente aragonés se ha puesto de ejemplo el mismo, para advertir que un dirigente, como Sánchez, «lo que tiene que hacer es contestar a los periodistas».

«Yo en todas las comparecencias que hago, dejo a los periodistas que me hagan preguntas y sabes lo que eso implica», ha señalado. Una declaración que coincide con la de su antecesor en el cargo, el socialista Javier Lambán, quien este martes animaba también a los periodistas a continuar en su empeño y recordaba que «cuando fui presidente del Gobierno demostré fehacientemente que para mí los medios de comunicación son un pilar fundamental de la democracia, pero no lo decía de boquilla, como lo dicen muchos colegas, sino lo decía creyéndomelo».

Y que viene a subrayar lo que Azcón ha denunciado: «El presidente del Gobierno, lo que tiene que tratar a los medios es de forma semejante. No puede ser que sólo conceda entrevistas a los medios a los que se vaya a sentir más cómodo». «Esto se ha normalizado», ha señalado.

«Yo quiero que Aragón sea un territorio de libertad, en todos los sentidos», ha defendido. A este respecto, cabe recordar que el debate sobre los medios de comunicación que se dio el pasado junio en el Parlamento aragonés, cuando el único diputado de Podemos, Andoni Corrales, atacó a los medios conservadores y señaló a periodistas concretos, como el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, o al de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos.

El PP reaccionó ante «ataque a la prensa» y registró una proposición no de ley relativa a la libertad de prensa y de expresión en las Cortes de Aragón, que fue aprobada por unanimidad, recordando que si la comunicación de un medio no es veraz «hay mecanismo legales para hacer frente, como la rectificación».

Azcón, la prensa y Pedro Sánchez

En esta ocasión, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado una reflexión sobre la motivación de Pedro Sánchez para imponer la nueva ley dirigida a la prensa. Azcón lo ha hecho en la presentación de un macrosondeo elaborado por Periodismo 2030, Metroscopia y Fundación Axa, en una jornada titulada Comunicación, incomunicación y comunicaciones.

Lo que Pedro Sánchez propone no es un plan de regeneración democrática, es una cortina de humo para desviar el foco de todo lo que está ocurriendo con su mujer. La auténtica regeneración que necesita España es un cambio de Gobierno. pic.twitter.com/UZxpoFa2cq — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) July 17, 2024

«Es una ley para salvar a su familia desviando el foco de lo que está sucediendo realmente», ha señalado. «Esta no es una ley de regeneración democrática es una ley para salvar a la soldado Begoña Gómez y al hermano del presidente del Gobierno», ha añadido.

Azcón ha considerado que «lo que está sucediendo es que la mujer del presidente está siendo investigada por primera vez, en la historia de democracia, por un juzgado». «Siendo la mujer del presidente ha tenido reuniones con empresarios en la Moncloa, en lugar de una oficina para hablar de sus negocios personales», ha destacado, «y esto es extraordinariamente grave, porque los problemas personales del presidente de Gobierno están enturbiando la calidad democrática de este país».

El dirigente aragonés ha alertado que el propio Gobierno de España «cuestione la libertad de prensa y la independencia de los medios», que, a su parecer, «están haciendo un trabajo extraordinario al denunciar los problemas que tiene hoy nuestra democracia”.

La colonización del PSOE

Según Azcón, el debate de fondo de esta cuestión está en la «falta de independencia y la colonización del PSOE de cargos en instituciones, que deberían ser independientes desde el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), RTVE, hasta el Banco de España, proponiendo al ministro Escrivá».

Así mismo ha alertado la situación en la que se encuentra actualmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que teniendo que «garantizar la ley, está al borde de la imputación». «Yo no recuerdo algo así ni en España, ni en Europa ni en Occidente», ha dicho.

La verdad y la mentira

El jefe del Ejecutivo aragonés en un tono filosófico ha expuesto el sentido trascendental que va más allá de la cuestión de dicha ley: «Todo esto es una amenaza a la democracia, que tiene que ver con un debate fundamental que es la verdad y que es mentira».

«En este debate, el presidente del Gobierno de España ha decidido que la mentira la llama cambio de opinión. Yo me niego a normalizar las mentiras permanentes del presidente del Gobierno, que son objetivas e indiscutibles», recordando las alianzas con EH Bildu y la amnistía.

«Ahí está la hemeroteca, recordando que dijo ‘nunca habrá una amnistía mientras el PSOE gobierne’, ‘no es no, qué parte del no no ha entendido’, ‘no pactaré con Bildu, que son los herederos del terrorismo’», ha expresado Azcón imitando a Sánchez.

«El presidente que ha dicho mentiras estructurales de su Gobierno, y este miércoles va al Congreso de los Diputados hablar de bulos y de mentiras», ha ironizado. «Yo estoy convencido de que la sociedad va a responder y que los medios de comunicación van a hacer su papel», ha expresado esperanzador, arengando que «la auténtica regeneración que necesita este país es un cambio de Gobierno».