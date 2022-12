Ciudadanos (Cs) sigue diluyéndose en Andalucía. Tras su desaparición parlamentaria, Vox ha logrado que su influencia en la dirección de informativos de Canal Sur también corra la misma suerte. Y es que se ha hecho oficial el nombramiento del número dos de la directora del área, Carmen Torres, que hasta ahora tenía en ese cargo a Desirée García-Escribano, periodista de confianza de Juan Marín.

Sea como fuere, lo cierto es que ha sido Vox quien puso sobre la mesa este enchufismo. Ana Ruiz, diputada de Vox en el Parlamento, recordaba hace unos días que estaba suponiendo un «escándalo mayúsculo» el hecho de que «la Junta de Andalucía esté recolocando a antiguos miembros de Cs, a los que los andaluces han expulsado de las instituciones».

«El señor Juan Marín colocó en la anterior legislatura a la que había sido su jefa de prensa en el Parlamento (Desirée García-Escribano) con un puesto de nueva creación del todo injustificado y dotado con un sueldo de 80.000 euros públicos. La hizo directora adjunta de informativos, saltándose la figura del subdirector. Una figura que quedó relegada de sus funciones, pero no del cargo. Fue una duplicidad y un despilfarro en toda regla. Pero es que, además, la labor de esta comisaria política ha sido especialmente hiriente para los profesionales de la corporación, que han visto como la antigua responsable de prensa del partido recibía las llamadas del equipo más cercano de Marín y del propio Marín para hacer y deshacer en la televisión pública al antojo del ex vicepresidente», denunciaba Ruiz, que pedía por ello que «urge que esa anomalía de manoseo político se resuelva cuanto antes y que se devuelvan las competencias a la figura del subdirector de informativos, que es personal de la casa y un histórico de la corporación». Y finalmente así ha sido. Vox ha logrado el cese de la anterior subdirectora, muy ligada a Juan Marín y a Cs.

Cambios

El director general de la RTVA (Radio Televisión de Andalucía), Juande Mellado, ha comunicado al Consejo de Administración la nueva composición del equipo directivo de la Agencia Pública que mantiene el mismo número de altos cargos que tenía hasta ahora y modifica algunas de las denominaciones de esos cargos.

En esos cambios figuran el que hemos contado, el de Antonio Salvador, que será el nuevo subdirector de los Servicios Informativos de televisión. Salvador es licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad de Sevilla y hasta el pasado mes de noviembre era redactor del periódico digital El Independiente. Con anterioridad trabajó como redactor en Diario 16 de Andalucía, Marca y El Mundo Andalucía. Ha impartido la asignatura de Periodismo como docente en el Centro Universitario EUSA, adcrito a la Universidad de Sevilla.

Juan Manuel Márquez se hace cargo de la Subdirección de formatos de Servicios Informativos de televisión y desaparece la Dirección adjunta de Contenidos Informativos y Transformación Digital, hasta ahora a cargo de Desirée García-Escribano.

Márquez es miembro del Colegio de Periodistas de Andalucía, de la Asociación de la Prensa de Sevilla y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Ha sido redactor jefe de Antena 3 Televisión en Andalucía, director de la agencia de noticias audiovisuales Hurí Televisión y director de Proyectos digitales de Medina Media. Hasta ahora era coordinador de Comunicación Audiovisual de la Junta de Andalucía.

Pedro Espina, que sustituye al frente de la Dirección Técnica a José Enrique Zamorano, es ingeniero informático por la Universidad de Sevilla, Máster en Seguridad Informatica por la UOC y Máster en Protección de datos, Transparencia y Acceso a la información por la Universidad San Pablo CEU.