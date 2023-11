Vox Andalucía condena la violencia y acusa al PSOE de utilizarla para desviar la atención

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha condenado sin paliativos este miércoles los «actos violentos» y han defendido «ejercer el derecho de manifestación de una manera pacífica». En este sentido, ha admitido los incidentes violentos y ha acusado al PSOE de utilizarlos para desviar la atención ante unas movilizaciones que han sido en su práctica totalidad pacíficas.

Como ha aseverado Gavira, en Vox “estamos a favor de ejercer el derecho a la manifestación y a la concentración pacífica”, al tiempo de considerar que, de las cientos de concentraciones que ha habido en España en contra del golpe de Sánchez y la amnistía que prepara para los separatistas golpistas catalanes, “es verdad que ha habido algún incidente, pero esa es la excepción”.

El portavoz parlamentario de Vox ha acusado al PSOE de utilizar estos incidentes que son excepción para “decir que los españoles están saliendo a la calle, pero que son actos violentos”, así como tema de la condonación de los 15.000 millones de euros de la deuda con Cataluña, como “cortinas de humo” para “desviar la atención de lo importante”, que en estos momentos es “este golpe de estado que está sufriendo nuestra nación, este ataque a la unidad nacional y a la integridad territorial”.

“Ya todo el mundo le ha pillado el truco a los socialistas”, ha subrayado Gavira, señalando que “sabemos que lo importante es la amnistía y los socialistas quieren hablar de financiación; sabemos que los españoles están manifestándose, concentrándose en la calle de manera pacífica y el PSOE quiere hablar ahora de que han habido actos violentos”.

Para Gavira, todo esto no es más que otro “anzuelo” que el PSOE lanza en Andalucía “para que pique el Partido Popular” y por eso los socialistas “se ponen a hablar de la financiación y de esos actos violentos cuando son excepciones”.

“Vox defiende los actos pacíficos con los que los españoles ejercen su derecho a la manifestación y a la concentración, porque están permitidos por el ordenamiento jurídico español, qué es lo que está sucediendo”, ha defendido Gavira.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que “hay algunas voces dentro del propio PP que dicen lo mismo que Vox, que ahora no es el momento de entrar en los lamentos autonomistas, no el momento de entrar en el ‘qué hay de lo mío’, no es el momento de entrar en una guerra de regiones por el tema de la financiación”, sino que “es el momento de la defensa de la Unidad Nacional, de la igualdad entre los españoles y de la defensa del Estado de Derecho y, por supuesto, de nuestra Constitución aquí en Andalucía”, ha concluido.