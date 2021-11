Estefanía Martín, vocal de Vox en Cerro-Amate (Sevilla), no sólo ha tenido que sufrir que la hayan apedreado por ser de Vox o que haya recibido constantes amenazas de muerte, la última vez este mismo lunes. Y es que cuando se ha dirigido junto al equipo jurídico de Vox al Juzgado Número 10, de Guardia, de Sevilla, para denunciar que este pasado lunes los delincuentes entraron en el jardín de su casa para amenazarla de muerte, la respuesta del secretario del juzgado, tal y como ha explicado la propia Martín a OKDIARIO Andalucía, ha sido que lo más seguro para ella y su familia es que se fueran del barrio. Sí, han leído bien.

«Al comunicarlo al grupo jurídico de Vox, desde donde me están apoyando muchísimo en toda esta pesadilla, Fernando Galisteo (vocal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y vicesecretario jurídico de VOX Sevilla) decidió que fuéramos al juzgado de guardia a presentar una denuncia por los hechos acontecidos anoche, y porque esto se está volviendo reiterativo, y llega un momento en el que temes por tu vida y por la de tus hijos», explica Martín.

«Hemos ido al Juzgado Número 10 de Guardia, para lo que nos han dicho, en primer lugar, que ha salido una persona a recogernos la denuncia, presentada por mí, con el apoyo del grupo jurídico en el que está Fernando Galisteo. Después ha salido una persona, con ese papel, y se ha identificado como el secretario del Juzgado de Guardia Número 10», continúa exponiendo la vocal de Vox, que denuncia que esa persona «estaba fuera de sí».

Escándalos

Según denuncia Martín, son tres los escándalos que ha sufrido en el citado juzgado de Sevilla. En primer lugar, explica, el secretario ha preguntado «que para qué hemos ido allí si ya había diligencias abiertas». Entonces, «Fernando le ha intentado explicar, de manera tranquila, que han acontecido estos hechos, que temo por mi seguridad y la de mi familia, que están entrando en mi domicilio, y nos dice que no nos puede poner protección porque la Policía no está para eso. Nos dice que, en primer lugar, no sabemos quiénes son los autores. Que sólo se pone protección si sabemos quiénes son los autores».

Es decir, que tras sufrir una brutal pedrada en la cabeza y tras entrar unos delincuentes a su casa este pasado lunes para amenazarla una vez más, desde el juzgado han decidido que no hay motivos suficientes para ponerle protección policial.

«Desde el juzgado me han dicho que la mejor forma de protegerme es yéndome de mi casa con mis tres hijos»

Sin embargo, el mayor escándalo de los narrados por la vocal de Vox es el siguiente: desde el propio juzgado le han dicho «que la mejor forma de protegerme es yéndome de mi casa con mis tres hijos». «En un Estado de Derecho como en el que estamos, es algo lamentable que diga eso delante de la víctima, que lo está pasando realmente mal por el miedo de lo que le pueda pasar a sus hijos y a su familia», asevera Martín.

«Nos ha dicho que por qué Vox firmaba. Que por qué Vox estaba en esa denuncia, si la denuncia la pongo yo. Que quién es Vox. Que Vox no es nadie. Levantando además la voz», denuncia la vocal de Vox, que entonces han pedido al secretario que «nos limitemos a lo estricto». Es decir, «a que recoja la denuncia, que se pidan las medidas necesarias, y pedimos protección para mí y mi familia». «Adjuntamos papeles, los papeles de las amenazas, la piedra, todo…», continúa.

«Ellos realmente juegan con el tiempo a su favor, porque creo que es una manera de presionar. Porque, ¿cuánto tiempo puede aguantar una persona en este estado? Entonces, si abandono, ganan. Porque ellos sienten odio, les da igual lo que me esté pasando a mí, a mi familia, a mis hijos y a mi casa. Ellos están ciegos. Son personas ciegas por odio. Y no les importa», se lamenta Martín, que lamenta tener que estar viviendo toda esta pesadilla » simplemente porque soy de Vox».

«Si abandono, ganan»

Por suerte, «gracias al apoyo de Vox, y de algunos medios que están haciéndose eco de esta pesadilla, es porque estoy arropada. Gracias a que la Policía, cada vez que la llamo, hace lo imposible por venir y por estar presente. Gracias a eso es por lo que estoy sobrellevando esta situación. Porque de no ser así, esto es lamentable. Porque no te respalda la Justicia y no te respalda el Gobierno, estás solo ante las injusticias. Aquí campan a sus anchas los narcopisos, aquí campa a sus anchas cualquier delincuente, y las personas que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, estamos totalmente solas ante las administraciones, ante la Justicia, y ante los políticos. Es lamentable», concluye Estefanía.