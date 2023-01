Ha pasado apenas medio año desde la victoria histórica de Juanma Moreno en las elecciones del pasado 19 de junio y casi ninguno de los grandes candidatos que aspiraban a derrocarle siguen al frente de sus partidos. Sólo Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, se mantiene al frente del mismo partido que hace seis meses. Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), Juan Marín (Ciudadanos) y Macarena Olona (Vox) ya no están al frente de los partidos con los que se presentaron a los comicios autonómicos del pasado verano.

Teresa Rodríguez

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, formalizaba el pasado martes su renuncia al acta de diputada autonómica que obtuvo en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio por la circunscripción de Cádiz y a los 24.000 euros que en concepto de cesantía le corresponderían.

Teresa Rodríguez justifica esa negativa a percibir esta indemnización tras la pérdida de la condición de diputado en el argumento de que quienes «defienden que se cobre como un paro para quienes no tengan trabajo, pero quienes tengan trabajo al que volver desde Adelante Andalucía defienden no cobrarlo».

Juan Marín

El ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que el pasado 17 de octubre se vio obligado a darse de baja de Ciudadanos (Cs) tras su nombramiento como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, dejó entonces claro que su intención era «seguir siendo afiliado» al partido y que su marcha ha sido motivada por la dirección de la formación y no por «iniciativa propia».

El que fuera líder naranja en Andalucía ha defendido la compatibilidad de su nuevo cargo en el CES con su continuidad en Cs: «Las personas que me han pedido que me vaya son unos verdaderos ignorantes de lo que significa ser presidente del CES de Andalucía», ya que es un «órgano independiente y colegiado» que no forma parte del Gobierno del PP. Sea como fuere, Marín ya no es el líder del partido naranja en la comunidad.

Macarena Olona

«Después de más de tres años dedicados en cuerpo y alma al servicio público, desde la política, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa por razones médicas ajenas a mi voluntad». La frase es de Macarena Olona (Alicante, 1979), ex diputada de Vox en el Congreso y hasta julio portavoz del grupo político en el Parlamento de Andalucía. Está incluida en un comunicado que la política conservadora colgaba en sus redes sociales para anunciar su inesperado adiós a la política. Olona dijo que recuperaría su carrera como abogada del Estado «tan pronto como sea posible».

«Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa por razones médicas. Creía que bastaría con mi sola voluntad, pero la salud no entiende de compromisos adquiridos», explicaba Olona en un comunicado difundido tras haber trasladado su decisión en persona al presidente de Vox, Santiago Abascal.

La ya ex diputada explicaba entonces que consiguió acabar la campaña electoral andaluza con grandes dificultades y ahora «ahora debo afrontar un importante reto personal, por prescripción médica, incompatible con la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece y exigiría en mi nueva responsabilidad».