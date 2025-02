Unos ladrones entran a robar a una pastelería de Sevilla y en vez de dinero se llevan alcohol y torrijas

Nuevo robo en Andalucía que raya en lo absurdo. Si el pasado fin de semana una dependienta de Lepe (Huelva) echó a voces a un ladrón que entró a su tienda con una pistola, este lunes noche dos ladrones asaltaron una conocida pastelería de Sevilla para llevarse unas botellas de alcohol y unas cuantas torrijas. El dinero no pudieron encontrarlo.

Tal como se observa en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del local Cakes & Go, una pareja de ladrones ha irrumpido de madrugada en el establecimiento alzando la persiana metálica y empujando la puerta acristalada. Tras darse una vuelta por el establecimiento, comprobar que el bote de las propinas estaba vacío y que la caja registradora tampoco tenía dinero, han optado por robar un puñado de botellas de ron, ginebra y whisky. Al rato, uno de ellos ha vuelto para llevarse únicamente una bandeja de torrijas.

Enrique y Jonathan, los dueños de esta pastelería situada en la Puerta del Osario, en el centro de Sevilla, han sufrido ya media docena de robos en el último lustro, así que saben cómo actuar: cuando echan el cierre, el dinero nunca se queda dentro del local. Este martes publicaron un mensaje en sus redes sociales: «¡Hemos vuelto a sufrir un robo! Esta vez la historia ha terminado bien y con un final bastante curioso. Gracias a la Policía Nacional y a la Policía Local de Sevilla por ser tan eficaces».

La publicación iba acompañada de un vídeo en el que, con humor, explican su particular visión de los hechos: «Son las 5:20 de la mañana. Nos acaban de llamar de la central de alarmas porque nos han vuelto a robar. Han reventado la puerta, pero al final no se han llevado gran cosa. No se han llevado dinero porque aquí en la cafetería no dejamos nada. Es la quinta o sexta vez en cinco años que nos entran a robar. La última fue antes de Navidad. Y no se llevan nada porque en verdad son un poquito tontos. Nosotros dejamos el cajón en el escaparate y la caja abierta para que no tiren de ella ni rompan el ordenador. Lo gracioso es que esta vez se han llevado alcohol, y luego han entrado una segunda vez y se han llevado torrijas, bandejas de torrijas (risas). El alcohol lo hemos podido recuperar porque la Policía ha trabajado muy bien y nos ha devuelto una bolsa entera con todas las botellas, pero las torrijas se las han ido comiendo por el camino», cuentan los dos socios.

Según relatan, se levantaron para ir a trabajar (viven al lado de la pastelería) y vieron en la calle «un montón de coches de Policía». «Hemos visto al tío con las bolsas de alcohol y las torrijas. Ha entrado una segunda vez y le han pillado. Espero que le hayan sentado bien las torrijas mientras ha estado en el cuartelillo. Yo creo que le han gustado, porque las botellas las han recuperado, pero las torrijas no. Esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa, que entren y se pongan a hacer pasteles, torrijas, que repongan napolitanas… Que hagan algo. Entrar para romper solamente la puerta es un coñazo».

El local, famoso por su surtido de pasteles y bollería, elabora una de las mejores torrijas de Sevilla. La receta (pan brioche y leche fresca del día de Alcalá de Guadaíra) ha resultado irresistible incluso para los propios ladrones, que quizás vuelvan próximamente, esta vez como clientes, para volver a probarlas.