Toni Martín (PP): «El PSOE tiene la poca vergüenza de sacar pecho por usar dinero público para cocaína»

Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, ha estallado este martes contra el PSOE andaluz (PSOE-A) por sacar pecho los socialistas de una trama que terminó con parte de los 680 millones de euros que iban a estar destinados a los parados andaluces en drogas, fiestas y en los bolsillos de dirigentes socialistas o amigos y familiares de socialistas. «¡Hay que tener poca vergüenza!», ha exclamado el portavoz popular.

«Si es un escándalo que no ocurrió, si es algo que no ha pasado y si esa corrupción no ha existido, ¿me pueden ustedes explicar qué es lo que se está investigando en estas 134 causas abiertas que siguen todavía en los juzgados? En estas causas siguen estando inmersos ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. Les recuerdo también que 61 de estas causas judiciales están pendientes de juicio. Les recuerdo también que ha habido otras piezas con 17 sentencias ya dictadas y otras cuatro con juicios ya celebrados y a la espera de que se pronuncie el tribunal», ha esgrimido Toni Martín en sede parlamentaria, donde ha continuado recordando que en «prácticamente» todas las sentencias «el resultado ha sido condenatorias» para los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía.

«Para los que dicen que no ha pasado nada y que esto es un invento del PP, ¿me pueden explicar por qué estas sentencias señalan que hasta 70 allegados del PSOE recibieron de forma completamente arbitraria más de 90 millones de euros de fondos que estaban previstos destinar a los parados de Andalucía? Les estoy hablando de ex alcaldes socialistas, ex altos cargos socialistas, de familiares de dirigentes socialistas y de sindicalistas involucrados en la trama. Les estoy hablando también de dinero que acabó en juergas y de dinero que acabó en cocaína. ¿De verdad está diciendo el PSOE andaluz que el PP pida perdón? ¿De verdad que están sacando pecho? ¿De verdad que están diciendo que esto es un invento del PP? Hay que tener poca vergüenza política y hay que estar instalado en la indecencia política para pedirle a los demás que pidan perdón», ha continuado diciendo Toni Martín.

Amnistía encubierta

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha señalado este miércoles, a raíz de las dos sentencias del Tribunal Constitucional en los recursos de amparo de los ex altos cargos socialistas condenados en el caso de los ERE, que «ahora Pedro Sánchez quiere blanquearlo todo con una especie de amnistía encubierta a los responsables de este escándalo», por lo que ha hablado de «estupefacción generalizada en la judicatura y en la calle» ante una actitud del PSOE por «reescribir la historia, al igual que en Cataluña».

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Martín ha anunciado que el próximo jueves su grupo parlamentario someterá a debate del Pleno de la Asamblea legislativa autonómica una Proposición no de Ley (PNL) con la que busca reclamar «la defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción» y de reconocimiento a órganos jurisdiccionales así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También aspira a que se haga «un reconocimiento al esfuerzo del Gobierno andaluz» por recobrar el dinero desviado de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que ha cifrado en 27 millones de euros ya recuperados.

Sobre esta iniciativa ha defendido el portavoz del PP-A que «algo teníamos que hacer de forma obligatoria ante el intento del PSOE de domesticar a determinados órganos jurisdiccionales». Cuestionado por los periodistas si en la iniciativa se hace una alusión expresa al papel del Tribunal Constitucional ha reconocido que «no hacemos una referencia explícita, pero a buen entendedor pocas palabras bastan».

Cuestionado por las críticas en sus filas hacia el papel del Constitucional en el caso ERE, Martín ha apuntado que «no había pasado nunca la decisión de revisar la sentencia en materia de corrupción, de poner en duda los hechos probatorios que son la base de esa decisión», antes de precisar que «no es una cuestión del PP» e indicar que «es la guinda de un pastel que lleva cocinándose hace mucho tiempo».

Martín se ha reafirmado en la conclusión de que «el caso de los ERE es el caso de corrupción más grande de la historia de la democracia de España» para defender que «desde el Partido Popular lo denunciamos durante muchísimos años» ante lo que ha calificado como «una de las páginas más negras» de la historia de la región, convencido de que el hecho de decidir «malgastar el dinero que iba a los parados andaluces, eso le provocó un daño tremendo a Andalucía para avanzar y desarrollarse».

«Aquello llegó a los tribunales, fue investigado, juzgado, condenado, y por fin parecía un capítulo cerrado, que dejaba de hacer daño, de ensuciar el nombre de Andalucía y ahora contemplamos que lo que no le interesa al PSOE hay que decir que no ha pasado», ha sostenido Martín, quien en su relato de los hechos ha remarcado que «680 millones se utilizaron al margen de cualquier control administrativo o legal, que retorcieron el sistema para adecuarlo a sus intereses políticos y le quitaron el dinero a los parados de Andalucía».