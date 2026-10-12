Tiempo mayormente despejado en Andalucía: ascenso de temperaturas y algunas nubes, según AEMET

Hoy, 12 de octubre de 2026, el tiempo en Andalucía se presenta mayormente despejado, con la presencia de algunas nubes altas, especialmente en el bajo Guadalquivir, el litoral Mediterráneo y el Estrecho, donde no se descartan brumas matinales. Las temperaturas experimentan un ascenso generalizado, aunque las mínimas del litoral atlántico sufrirán un ligero descenso. Los vientos serán flojos a moderados del oeste en el Estrecho y variables en otras áreas de la región.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de octubre

Cielo despejado y calidez constante en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, regalando un espectáculo de tonalidades azules con algunas nubes que se deslizan suavemente. La jornada, que promete calidez, comenzará con una temperatura mínima de 15 grados y una sensación térmica que alcanzará los 33 grados durante las horas más soleadas. Sin embargo, el aire será un compañero constante, soplando con un suave roce proveniente del noreste a unos 5 km/h, haciendo que la humedad, entre un 25% y un 95%, dé un matiz algo pesado al ambiente.

Ya por la tarde, el sol se alzará alto, ofreciendo su luz desde las 8:29 de la mañana hasta que se esconda a las 19:50. La temperatura se elevará hasta los 32 grados, pero la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más caluroso. El cielo continuará mostrando su esplendor, sin riesgo de lluvia en el horizonte. Así que, si decides salir, será un día ideal para disfrutar de la calidez sevillana sin preocuparte por las precipitaciones.

CÃ³rdoba: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Un día sombrío se cierne sobre Córdoba, con nubes que amenazan la calma habitual y vientos que susuran inquietudes. La mañana comienza fresca, alrededor de 13 grados, mientras el cielo se muestra encapotado, dejando entrever lluvias inminentes que podrían alterar la rutina diaria.

A medida que avanza la jornada, se espera una notable fluctuación. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, el viento fuerte podría sobrepasar los 30 km/h, generando una sensación térmica de hasta 32 grados. La humedad, elevada, superará el 90% en momentos, lo que intensificará la incomodidad. Es recomendable llevar paraguas, ya que la tarde podría traer consigo sorpresas lluviosas.

En Huelva, cielos alternos y brisa suave

El tiempo se presenta hoy tranquilo y templado, con cielos que alternarán momentos de nubosidad ligera. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados, sin probabilidad de lluvia y con una brisa suave que acompañará la jornada.

Un ambiente ideal para disfrutar de paseos al aire libre o para realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el buen tiempo será una excelente opción para recargar energías y disfrutar de la belleza local.

Ambiente ideal para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

Este miércoles amanece en Cádiz con temperaturas agradables de 19 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 25°C. El cielo se presenta mayormente despejado en la mañana, ideal para disfrutar de una caminata al aire libre. A medida que avance el día, la temperatura máxima alcanzará los 25°C y aunque la humedad será notable, con valores que tocarán el 95%, la probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 20%, por lo que no se espera lluvia.

Por la tarde, el cielo seguirá siendo mayormente despejado y la temperatura se mantendrá en torno a los 23°C, con una ligera brisa que soplará desde el oeste a unos 10 km/h. La jornada contará con cerca de 11 horas y 23 minutos de luz natural, perfectas para disfrutar de lo que aún queda del buen tiempo. Si bien la humedad puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, la combinación de tiempos agradables y cielos despejados promete una tarde placentera en la ciudad.

JaÃ©n: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta tranquila, con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 16 grados. La brisa suave del noreste acaricia la piel, creando un ambiente agradable y propicio para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol elevará la temperatura hasta alcanzar los 28 grados por la tarde, manteniendo un tiempo estable y soleado. Es recomendable llevar ropa ligera y, por supuesto, no olvidar las gafas de sol para protegerse de los rayos solares que brillarán intensamente.

Cielo despejado y nubes a la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una brisa suave y un cielo despejado, con temperaturas frescas que rondan los 17 grados. A medida que avance el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 28 grados, mientras que el viento del sureste soplará a unos 10 km/h, ofreciendo un ambiente agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes comenzarán a ganar terreno y podría haber algún chubasco puntual. Se recomienda llevar un paraguas si planea estar al aire libre, especialmente en las horas vespertinas, ya que la humedad podría aumentar.

Granada: cielo despejado y ambiente fresco

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables que rondan los 14 grados, lo que invita a salir a disfrutar del aire fresco. La sensación térmica puede alcanzar hasta los 29 grados, ideal para un paseo tranquilo, aunque con algo de brisa de dirección variable que aporta un toque de frescura.

A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una temperatura máxima de 14 grados en la tarde y bajando a 17 por la noche. Es recomendable vestir ropa ligera y llevar consigo algo de abrigo al caer la tarde, para disfrutar plenamente de la jornada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente fresco

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y un ambiente fresco, con una temperatura mínima de 19°C que invita a disfrutar de un agradable paseo. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 27°C en la tarde, con un suave viento del sur que aportará un toque de frescura.

Con la caída de la tarde, se pronostica una transición hacia un cielo más variable, aunque sin riesgos de lluvia, lo que permitirá a los almerienses disfrutar de un apacible cierre de jornada. Se recomienda aprovechar las temperaturas más cálidas y salir a disfrutar del aire libre antes del atardecer, que se producirá a las 19:37.