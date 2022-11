Teresa Rodríguez, por los suelos: un diputado de Cs Alicante le enseña ‘andalúh’ con un soberano zasca

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el diputado nacional por Alicante, Juan Ignacio López-Bas Valero (Cs), han vivido este martes un intenso debate en redes sociales a cuenta de la lengua andaluza. «No nos gusta ni un pelito que imiten nuestro acento», arrancaba la gaditana una discusión que ha acabado por abandonar después de que el diputado naranja haya sacado a relucir un diccionario de ‘andalúh’ para evidenciar las carencias de su discurso.

La disputa entre ambos, que comenzaba poco antes del mediodía (aún sigue), ha dejado más de una docena de mensajes cruzados. Tras un comentario de López-Bas Valero en el que usaba la frase «compromizo, mi arma», Teresa Rodríguez ha saltado en defensa de la ‘patria andaluza’: «Holi Juan Ignacio López-Bas Valero, diputado de derechas de Alicante. Que Compromís nos ceda trámite para enmiendas andaluzas a los PGE es un gesto hermoso que los centralistas nunca entenderéis. Entiende esto: no nos gusta ni un pelito que imiten nuestro acento. Tienes andaluzofobia en la solapa».

«Si quiere Ud. indignarse con quien pone condiciones con la lengua a los andaluces que, por ejemplo, quieren venir a vivir y trabajar a la Comunidad Valenciana, busque a su lado y no enfrente. Igual encuentra en Compromís toda esa andaluzofobia y no tantos gestos hermosos», le replicaba el diputado de Cs.

La líder de Adelante Andalucía volvió al ataque: «Nuestro problema no es el valencianismo. Nuestro problema es, precisamente, tener que buscarnos la vida fuera porque nos tocó el lado estrecho del embudo económico gracias al liberalismo que usted auspicia. Un liberalismo que genera siempre ‘sures’ pobres geográficos y sociales».

«Su problema, y el de los andaluces, quiera Ud. verlo o no, es tener que someterse a requisitos lingüísticos si quieren libremente salir de Andalucía. Y si es por necesidad, peor aún. Yo sí denuncio esa discriminación. No le he oído una palabra a Ud. defendiendo a los andaluces ahí», le espetaba López-Bas Valero.

Teresa Rodríguez insistía: «A los partidos centralistas os encanta que nos enfrentemos en las periferias. Ya no más. Hemos aprendido del País Valenciano y también vamos a tener voz propia en el Congreso. Los valencianos tienen una voz más fuerte con un solo diputado de Compromis que Andalucía con 61».

«¿Fuerza Compromís con un diputado?», cuestionaba el diputado alicantino. «Baldoví lleva varios PGE de PSOE y UP votados a favor a cambio de solucionar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Varios años riéndose de él y su partido en su cara sin esa solución. Hable con él y que le cuente estas frustraciones», le ha recomendado.

«Ya hablo con él. ¡Al menos los valencianos tienen voz! Eso tiene un valor enorme. ¡En los debates del Estado de la Nación, en los PGE, en las leyes! Se habla del País Valenciano y es hermoso, Andalucía desaparece entre campaña y campaña», ha lamentado Teresa Rodríguez.

El diputado naranja volvía a replicar: «Del País Valenciano éste, que no existe, habla Baldoví, sí. Y no sirve de nada porque seguimos donde estábamos. Y no, no es hermoso que el nacionalismo le haga el caldo gordo a la izquierda porque, además, no sirve para nada. Mire, qué hermosura».

«Tener voz es el primer paso para poder denunciarlo y no tener que pedir permiso a ninguna sede madrileña para defender tu tierra. Eso es bien. Tener voz y tiempo para discutir. Tengo cositas, disculpa, hasta otra. P. D. Recuerda Huan, que nos imiten el acento nos molesta», insistía la líder de Adelante Andalucía.

Tras tres horas de debate en redes sociales, el cruce dialéctico se apagaba: «La voz tiene que servir siempre para algo. Y disculpe, pero no entiendo que se moleste si alguien usa su idioma, habiéndolo reclamado su formación siempre como tal. Creo no haber cometido ningún error. Hasta otra igualmente y encantado, sobre todo si me hubiera llamado Joan», apuntaba López-Bas Valero.

La voz tiene que servir siempre para algo. Y disculpe, pero no entiendo que se moleste si alguien usa su idioma, habiéndolo reclamado su formación siempre como tal. Creo que no haber cometido ningún error.

Hasta otra igualmente y encantado, sobre todo si me hubiera llamado Joan. pic.twitter.com/922DHGjQe2 — Juan Ignacio López-Bas Valero 🇪🇸 👍 (@JILopezBas) November 8, 2022

«Cuando tenga el A1 de andalú lo usa, Huan. Empecé diciendo que no tenía gracia y al final me via tené que reí (sic)», ha zanjado Teresa Rodríguez. «Nada. Sus vaivenes con el que considera Ud. su idioma son ya cosa suya. Bon dia i que vagi bé», se ha despedido el diputado de Cs.