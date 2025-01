Sevilla desvía una línea de bus para evitar las Tres Mil Viviendas tras las pedradas y tiros de balines

El pasado domingo, un conductor de Tussam, la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Sevilla, denunciaba en redes sociales un nuevo incidente sufrido por una compañera a su paso por las Tres Mil Viviendas. «Los apedreamientos y disparos con carabinas contra los autobuses son constantes», alertaba. Y Tussam ha dicho basta.

La empresa ha adoptado medidas modificando el recorrido de la línea 30, que ya no se adentrará en la zona caliente de esta conflictiva barriada, sino que la bordeará y hará otras «paradas provisionales». En concreto, según ha informado Tussam, se suprimen las paradas de la avenida de Las Letanías y la calle Escultor Sebastián Santos -puntos señalados por la plantilla como foco de incidencias-, estableciendo nuevas escalas en la calle Reina de Los Ángeles y la avenida de La Paz, junto a la parada de los autobuses metropolitanos.

El conductor de Tussam que denunció los hechos dijo que se había decidido a levantar la voz porque «nadie hace nada al respecto». «Quiero denunciar una situación que vivimos constantemente en las líneas que entran por las Tres Mil Viviendas. Estas fotos son de esta misma noche (la del sábado). Una compañera ha sido tiroteada, aunque gracias a Dios no ha habido heridos. Constantemente hay apedreamientos e impactos de lo que se supone que son carabinas, porque nadie investiga. Hasta que no pase algo grave no van a poner medios para que no tengamos que jugarnos la vida cada vez que entramos en ese barrio», rezaba su mensaje, publicado en Facebook.

Tras saltar su denuncia a los medios, el secretario general del sindicato CGT en Tussam, Raúl Fernández, reclamó «más seguridad» para los conductores y usuarios de las líneas que pasan por las Tres Mil Viviendas (30, 31 y 32) «antes de que ocurra una desgracia». Fernández pidió «reforzar la presencia policial y la seguridad en la zona» dados los incidentes que se registran prácticamente «a diario».

En su denuncia ante la Inspección de Trabajo, los delegados de prevención de Tussam alertaban de continuos incidentes con «apedreamientos, disparos de balines o lanzamiento de naranjas» contra los autobuses que circulan por las Tres Mil Viviendas. «Estos hechos no son nuevos, pero en las últimas fechas se están acrecentado», advertían, sobre todo «por la tarde y por la noche».

Tras conocerse el desvío de ruta de la línea 30, desde CGT solicitaron hacer lo propio con las líneas 31 y 32, «afectadas también por estos altercados» en las calles Luis Ortiz Muñoz y Padre José Sebastián Bandarán. «Cuando los conductores pasan por estas paradas, incluso se pide a todos los pasajeros que cierren las ventanas para evitar daños mayores. No quiere decir que no se quiera dar servicio al barrio, cuyos vecinos necesitan ir al médico o al trabajo, sino que es necesario que se haga con garantía y seguridad», remarcó el sindicato.

En agosto de 2018, la Inspección de Trabajo ya realizó un requerimiento a la empresa con varias medidas para la protección colectiva del puesto de conductor. Meses antes, a finales de 2017, las líneas 31 y 32 de Tussam prescindieron provisionalmente de tres paradas (calles Luis Ortiz Muñoz, Padre José Sebastián Bandarán y Madre de Cristo) por apedreamientos en el Polígono Sur, donde se enclavan las Tres Mil Viviendas. El Ayuntamiento de Sevilla lleva ya más de 20 años intentando abordar su transformación socioeconómica con un plan integral. De momento, a la vista está, sin éxito: el Polígono Sur, con una renta media por habitante de 5.666 euros, según el INE, sigue siendo el barrio más pobre de España.