La parodia de TV3 sobre la Virgen del Rocío y el acento andaluz ha tenido su respuesta en un sevillana de Los Mellizos de San Juan, que han defendido con arte su devoción cristiana y su andalucismo ante las mofas de la televisión pública catalana emitidas el pasado 4 de abril en el programa Està passant.

Aquella ofensa, hoy judicializada, desencadenó un sinfín de críticas a TV3 y a los ‘humoristas’ protagonistas del gag, en el que aparecía una actriz ataviada como la Virgen del Roció con un muñeco bebé en brazos simulando al niño Jesús, mientras los presentadores ironizaban con que la Virgen no sale de procesión en Semana Santa, además de hacer bromas con su vida sexual -«lleva 200 años sin echar un polvo»- y su acento andaluz.

Casi dos meses después, aquella burla, que desató la denuncia de numerosos políticos y personajes públicos, ha tenido su respuesta en una sevillana que ha sido unánimemente aplaudida en redes sociales. La letra dice así:

«Otra vez vienes de fuera a mofarte de lo nuestro / te ríes de mis creencias y te burlas de mi acento / despreciando a nuestra tierra / sin el mínimo respeto a mi Virgen y a mi lengua / No tienes gracia ni arte / por eso risas no haces intentándole imitar / payasos de dos reales, vergüenza de catalán / más quisieras tener tú la cultura y el respeto que tenemos en el sur / y es que no has tenido suerte de haber nacido andaluz».

🎥 Vaya por delante que desconozco el autor del vídeo pero, me ha llegado vía @WhatsApp y no podía dejar escapar la oportunidad de compartirlo. 👉 Escuchen, vean y opinen #Rocio2023 #Huelva #Andalucia 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/VT1CrZgSbS — Matias Hermoso (@MatiasHermoso) May 27, 2023

Precisamente, la pasada semana trascendió que la juez del Juzgado 5 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos y ha citado como imputados a Judit Martín, Toni Soler y Jair Domínguez, los tres ‘humoristas’ que ridiculizaron a la Virgen del Rocío. Está previsto que los presentadores declaren el próximo 27 de octubre.