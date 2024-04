La respuesta de Óscar Puente a las reivindicaciones del PP en Andalucía: ¡bloqueo en redes!

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha bloqueado en sus redes sociales al PP de Andalucía (PP-A), lo que ha provocado una rápida respuesta de los populares andaluces, que no entienden el comportamiento del ex alcalde de Valladolid. «Andalucía necesita respuestas, no muros», ha señalado el PP-A en la misma red X en la que han sido bloqueados por Puente.

«Esta es la respuesta del ministro Óscar Puente a las justas reclamaciones ferroviarias de los andaluces: bloquea al partido mayoritario en Andalucía y a las demandas de los andaluces. Andalucía necesita respuestas, no muros. No nos callarán, porque #AndalucíaMereceTren», ha esgrimido el PP andaluz en redes sociales.

🔴 Esta es la respuesta del ministro @oscar_puente_ a las justas reclamaciones ferroviarias de los andaluces: bloquea al partido mayoritario en Andalucía y a las demandas de los andaluces. Andalucía necesita respuestas, no muros. No nos callarán, porque #AndalucíaMereceTren pic.twitter.com/pEfOwLfkLf — PP de Andalucía (@ppandaluz) April 24, 2024

El Gobierno andaluz ha realizado además un «llamamiento generalizado» al conjunto de las administraciones públicas, y particularmente al Ejecutivo central, para que «se respete» a Andalucía y que no se responda con «mofa» a las reclamaciones «justas» que plantee esta comunidad para paliar sus «necesidades» en materias de infraestructuras.

El consejero portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha cargado también contra Puente por plantear a la Junta de Andalucía si era partidaria de que el Gobierno desviara parte de la inversión que tiene previsto destinar al cierre de la autovía SE-40, en la provincia de Sevilla, para construir una línea de alta velocidad ferroviaria entre Sevilla, Huelva y Faro -en Portugal- como la que reclama el Gobierno andaluz.

Ramón Fernández-Pacheco ha comenzado aludiendo al «periodo» electoral actual, marcado por los comicios al Parlamento europeo del próximo mes de junio, que condiciona las declaraciones que desde el «atril» de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno andaluz se puedan decir por parte de los políticos.

Desde esa premisa, el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha querido realizar «un llamamiento generalizado en nombre del Gobierno de Andalucía al resto de administraciones públicas para que se respete» esta comunidad autónoma y a sus «ocho millones y medio de habitantes», así como las «necesidades objetivas que tenemos en materia de infraestructuras».

Al respecto, el portavoz de la Junta ha aseverado que «la respuesta nunca puede ser la mofa, la burla, respecto a lo que entendemos que es una reclamación justa», y ha agregado que «las infraestructuras en general», y de manera particular las ferroviarias, «no se pueden medir única y exclusivamente por su rendimiento económico».

«Si hiciéramos ese análisis, España tendría muy poquitos trenes recorriendo su territorio», ha advertido en esa línea el consejero portavoz antes de defender que la conexión entre «la capital de Andalucía con la ciudad de Huelva y, a su vez con Portugal», constituye «un eje estratégico», al igual que lo sería el que conectara por ferrocarril «la ciudad española con mayor población» sin tren, como es Marbella, «con la capital de su provincia -Málaga- y la Costa del Sol», ha abundado.