El PSOE andaluz dice que Sánchez fue «recibido a palos» en Paiporta y que fue una «agresión gravísima»

El PSOE de Andalucía ha puesto el grito en el cielo por los incidentes registrados en la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Paiporta (Valencia) este domingo. La portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, cree que Sánchez abandonó la comitiva de autoridades después de haber sido «agredido» y «recibido a palos» en el marco de unos «hechos gravísimos».

El palo apenas rozó la espalda de Sánchez y acabó golpeando a un fotógrafo. «Estoy bien», afirmó este martes, atribuyendo lo ocurrido a «grupos ultras perfectamente organizados» que buscaban hacer «el mayor daño posible».

En el marco de estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años por golpear con una escoba de barrendero la luna trasera del coche del jefe del Ejecutivo. Natural de Paiporta y residente en la localidad vecina de Albal, el arrestado no está vinculado con grupos ultras, según fuentes de la investigación. Tras pasar a disposición judicial este martes, ha sido puesto en libertad provisional sin medidas cautelares.

Críticas a Moreno

La portavoz Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles el «silencio atronador» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con relación a estos incidentes en Paiporta, que también salpicaron (de barro) a los Reyes y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque eligieron no huir del crispado ambiente y escuchar las críticas de los vecinos afectados por la DANA.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Férriz ha catalogado de «gravísimo» el lanzamiento del palo a Sánchez y de «grave» que Moreno no se haya pronunciado al respecto.

«Nos ha sorprendido que no hemos oído al señor Moreno Bonilla hacer absolutamente ninguna crítica de los hechos gravísimos acontecidos el pasado domingo. No ha dicho absolutamente nada y no ha condenado el acto. No sé si tenemos que entender que lo que pretende decirnos el Gobierno andaluz es que cuando la gente esté indignada lo que tiene que hacer es recibir a palos a los políticos», ha indicado Férriz.

«Lo digo porque en Andalucía hay mucha indignación y sobre todo porque en momentos así el PSOE jamás ha justificado la violencia y jamás la va a justificar. Con la violencia no gana nadie. No se puede ni justificar ni callarse, ni siquiera para arañar un puñado de voto ultra. Pedimos al señor Moreno Bonilla y a su partido, que aunque sólo sea por una vez que está a la altura de la democracia, porque los hechos fueron gravísimos y el silencio del señor Moreno Bonilla es atronador», ha zanjado Férriz.