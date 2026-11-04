Prodetur paga 18.000 € a una empresa de contabilidad y asesoramiento fiscal por el suministro de 3.250 abanicos

Prodetur, la sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla dedicada a la promoción del desarrollo económico y turístico de la provincia, adjudicó 18.089 euros a LAYAYA EMPRENDE S.L. para la elaboración y suministro de 3.250 abanicos destinados a promocionar el proyecto Doñana Sostenible. Esta empresa está vinculada directamente al sector del asesoramiento fiscal y contable, tal y como apunta su código CNAE.

La adjudicación, fechada el 1 de junio de 2026, recayó sobre esta sociedad –LAYAYA EMPRENDE S.L.– cuya actividad principal declarada no guarda una relación directa con la fabricación de artículos promocionales. En concreto, el contrato contemplaba la elaboración y entrega de 3.250 abanicos de tela y madera en cuatro colores diferentes, concebidos como material de merchandising para dar visibilidad al proyecto Doñana Sostenible.

Lo llamativo de la operación no reside únicamente en el producto adquirido, sino también en el perfil empresarial de la adjudicataria. Según los datos facilitados sobre la sociedad, LAYAYA EMPRENDE S.L. figura con el código CNAE 6920, correspondiente a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. Asimismo, entre las actividades descritas en su objeto social se encuentra la prestación de servicios de asesoramiento técnico, contable, comercial, fiscal y jurídico.

De este modo, Prodetur recurrió a una empresa cuyo ámbito de actividad declarado está relacionado con servicios profesionales de asesoramiento para encargarle miles de abanicos promocionales. Una circunstancia que plantea interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar a la adjudicataria y sobre su experiencia en la elaboración o suministro de este tipo de productos.

Contrato menor a sólo 50 € del límite

Otro de los aspectos destacados de esta adjudicación es su importe. Aunque el desembolso total ascendió a 18.089 euros, el valor del contrato sin IVA fue de 14.950 euros. Esta cantidad está situada apenas 50 euros por debajo del umbral de 15.000 euros establecido por la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos menores de suministro y servicios.

El importe elegido, por tanto, sitúa la operación prácticamente en el máximo permitido para esta fórmula de contratación. La misma permite tramitar adjudicaciones mediante un procedimiento simplificado, sin necesidad de convocar una licitación abierta ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Abanicos para promocionar Doñana Sostenible

El suministro estaba destinado al proyecto Doñana Sostenible, una iniciativa vinculada a la promoción del territorio y la sostenibilidad en el entorno de Doñana. Para su difusión, Prodetur optó por adquirir miles de abanicos personalizados, un artículo de carácter promocional cuya fabricación y distribución no aparece directamente relacionada con la actividad principal declarada de la empresa contratada.

El coste unitario de los abanicos asciende a 5,57 euros por unidad, IVA incluido, un desembolso que Prodetur realizó con fondos europeos Next Generation. No obstante, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, en otros sitios web dedicados expresamente a esta labor de desarrollo de productos publicitarios personalizados, el precio de cada abanico no supera, en la mayoría de las ocasiones, los 2,50 euros.

La adjudicación abre así varias cuestiones sobre el destino de los recursos públicos: la elección de una sociedad especializada, según su clasificación empresarial, en actividades de asesoramiento, así como qué criterios se utilizaron para determinar que su oferta resultaba adecuada para las necesidades del proyecto.

En cualquier caso, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, destinó más de 18.000 euros de un proyecto financiado con fondos europeos a comprar abanicos a una sociedad cuya actividad principal declarada es el asesoramiento contable y fiscal, mediante un contrato menor cuyo importe sin impuestos quedó a escasos 50 euros del límite legal.