Prodetur gasta 37.365 € en tan sólo dos semanas para cuatro servicios de catering

Prodetur, organismo dependiente de la Diputación de Sevilla, ha aprobado cuatro contratos menores para servicios de catering por un importe conjunto de 37.365 euros en apenas dos semanas. Las adjudicaciones, destinadas a cubrir la restauración de asistentes a distintos foros empresariales y eventos vinculados al emprendimiento, la artesanía y el cooperativismo, se tramitaron entre el 15 y el 29 de octubre de 2026.

Los expedientes corresponden a cuatro empresas diferentes y contemplan servicios de catering para actividades organizadas por la entidad. El contrato de mayor cuantía es el destinado al ‘IV Foro I+D de la provincia de Sevilla’, aprobado el 29 de octubre, mientras que el primero de los cuatro procedimientos se autorizó el día 15 del mismo mes.

El 29 de octubre, Prodetur aprobó el contrato menor para el servicio de catering empresarial del ‘IV Foro I+D de la provincia de Sevilla’. La adjudicación recayó en Gestión y Explotación de Restaurantes S.L., por un importe de 14.909 euros, a los que se añade el IVA correspondiente del 10%. Con los impuestos, el coste asciende a 16.400 euros.

La segunda adjudicación por fecha se produjo el 28 de octubre. Ese día se aprobó el servicio de catering empresarial para los asistentes al desfile SIQ Costura y Artesanía Prodetur Mantones de Sevilla. La empresa Vaovab Hostelería y Gestión S.L. resultó adjudicataria por 5.880 euros, sin IVA, lo que eleva el importe final a 6.468 euros.

Dos contratos para foros de emprendimiento

Los otros dos contratos se aprobaron a mediados de octubre. El 16 de octubre se adjudicó a Gastro Catering Sevilla S.L. el servicio de catering empresarial para el ‘III Foro Prodetur de Emprendimiento’. El importe fijado fue de 6.600 euros, más 660 euros de IVA, por lo que el gasto total asciende a 7.260 euros.

Un día antes, el 15 de octubre, Prodetur había aprobado el expediente para el catering del ‘IV Foro Prodetur Impulso al Cooperativismo’, celebrado en Marchena. La adjudicación correspondió a Casa Manolo García S.L., por 6.580 euros, a los que se suman 658 euros de IVA. El coste total de este servicio fue de 7.238 euros.

Los cuatro procedimientos se tramitaron como contratos menores de servicios y se repartieron entre empresas distintas. En conjunto, los importes facilitados suman 33.969 euros antes de impuestos y 37.365 euros con el IVA incluido, una cifra que concentra en catorce días el gasto de estos cuatro servicios de restauración.