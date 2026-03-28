Precio de la gasolina hoy 28 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Salir a repostar este sábado 28 de marzo en Andalucía ya no es algo que se haga sin mirar dos veces. Cada vez es más habitual comparar precios antes de parar, sobre todo en ciudades como Sevilla o Cádiz, donde puede haber diferencias bastante claras entre una gasolinera y otra sin tener que irse muy lejos. En el fondo, sabemos que todo se debe a ese encarecimiento del petróleo por la tensión internacional y eso ha terminado notándose aquí, en el surtidor. Por ello, es importante tener en cuenta cuáles son los precios de la gasolina hoy 28 de marzo, en las principales ciudades de Andalucía y más estando ya en la operación salida de Semana Santa.

En los últimos días los precios parecen haberse frenado un poco debido a esa rebaja del IVA del 21 al 10%, pero siguen lejos de lo que costaba llenar el depósito hace solo unas semanas. A esto se suma que ayer viernes 27 de marzo ya se ha puesto en marcha esa primera fase de la operación salida de Semana Santa. Todavía no es el momento más fuerte, pero sí el comienzo. Más coches, más movimiento y, poco a poco, más consumo de combustible. Y eso, aunque no siempre se note de golpe, suele acabar teniendo efecto en los precios de modo que conviene saber cómo están a primera hora de este sábado 28 de marzo.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Con los datos del Ministerio de Transición ecológica, a través de Geoportal, podemos ver que a primera hora de este sábado, estas son las gasolinera más baratas:

Gasolina 95

Gasolinera Utrera en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,419 €/litro.

en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,419 €/litro. Coniyde Dos Hermanas en Dos Hermanas (Carretera Isla Menor, s/n): 1,420 €/litro.

en Dos Hermanas (Carretera Isla Menor, s/n): 1,420 €/litro. Ballenoil en Utrera (Plaza de la Trianilla, s/n): 1,429 €/litro.

en Utrera (Plaza de la Trianilla, s/n): 1,429 €/litro. Plenergy en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,429 €/litro.

en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,429 €/litro. Ronda Norte en Sevilla (Autovía SE-30 Nudo Calonge): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Autovía SE-30 Nudo Calonge): 1,435 €/litro. APJ en Sevilla (Calle Cojinete, s/n): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Calle Cojinete, s/n): 1,435 €/litro. Pertroprix en Calonge (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro.

en Calonge (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro. Petroprix en Sevilla (Avenida Montesierra, 7): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Avenida Montesierra, 7): 1,435 €/litro. Plenergy en Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro. Family Energy en Utrera (Carretera A-376 km 2): 1,439 €/litro.

Gasolina 98

Shell en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,609 €/litro.

en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,609 €/litro. Moeve en Sevilla (Carretera SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro.

en Sevilla (Carretera SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro. Enerplus en Mairena del Alcor (Carretera A-392 km 19,9): 1,635 €/litro.

en Mairena del Alcor (Carretera A-392 km 19,9): 1,635 €/litro. Shell en San José de la Rinconada (Carretera 8005 km 10): 1,639 €/litro.

en San José de la Rinconada (Carretera 8005 km 10): 1,639 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,644 €/litro. Shell en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,644 €/litro. Alcampo en Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,649 €/litro.

en Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,649 €/litro. Cepsa en Las Cabezas de San Juan (Calle Blas Infante, 43): 1,649 €/litro.

en Las Cabezas de San Juan (Calle Blas Infante, 43): 1,649 €/litro. Cepsa en Carmona (Autovía A-92 km 24): 1,649 €/litro.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. en La Puebla del Río (Finca El Reboso, km 15): 1,590 €/litro.

en La Puebla del Río (Finca El Reboso, km 15): 1,590 €/litro. Hijos de Oliva en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro.

en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro. E.S. Vistalegre en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,644 €/litro.

en Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,644 €/litro. Gasolivia en Las Cabezas de San Juan (Avenida Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro.

en Las Cabezas de San Juan (Avenida Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro. A&B en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro.

en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro. Itálica Oil en Santiponce (Avenida Extremadura, 1): 1,659 €/litro.

en Santiponce (Avenida Extremadura, 1): 1,659 €/litro. Petroprix en La Puebla del Río (Avenida Isla Mayor, 18): 1,659 €/litro.

en La Puebla del Río (Avenida Isla Mayor, 18): 1,659 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,659 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,659 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Carretera a Umbrete km 2,5): 1,659 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Carretera a Umbrete km 2,5): 1,659 €/litro. Redcaroil en Umbrete (Calle Cavadores, 2): 1,662 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Las gasolineras y servicios de estación dónde es más barato repostar hoy en Málaga:

Gasolina 95

Trops en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,421 €/litro.

en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,421 €/litro. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen en Cuevas de San Marcos (Avenida Juan XXII, s/n): 1,463 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Avenida Juan XXII, s/n): 1,463 €/litro. Easygas en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro.

en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro. Gueroil en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro.

en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,469 €/litro. Plenergy en Algarrobo (Calle Talleres, 4): 1,469 €/litro.

en Algarrobo (Calle Talleres, 4): 1,469 €/litro. Petroprix en Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,475 €/litro.

en Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,475 €/litro. Plenergy en Antequera (Calle Bernardo Simón de Pineda, 1): 1,475 €/litro.

en Antequera (Calle Bernardo Simón de Pineda, 1): 1,475 €/litro. Plenergy en Antequera (Avenida Principal, 4): 1,475 €/litro.

en Antequera (Avenida Principal, 4): 1,475 €/litro. Eroski en Vélez-Málaga (Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,479 €/litro.

en Vélez-Málaga (Avenida Juan Carlos I, s/n): 1,479 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,479 €/litro.

Gasolina 98

Galp en Nueva Andalucía (Carretera CN-340 km 173): 1,579 €/litro.

en Nueva Andalucía (Carretera CN-340 km 173): 1,579 €/litro. ES Coloso Churriana en Málaga (Carretera Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro.

en Málaga (Carretera Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro. Coloso en Málaga (Carretera de Coín km 54): 1,595 €/litro.

en Málaga (Carretera de Coín km 54): 1,595 €/litro. M3 Petróleos en Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,599 €/litro.

en Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,599 €/litro. Ninguno en Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,619 €/litro.

en Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,619 €/litro. Galp en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro.

en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro. Los Remedios en Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/litro.

en Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/litro. Repsol en Torremolinos (Avenida Carlota Alexandre, 9): 1,668 €/litro.

en Torremolinos (Avenida Carlota Alexandre, 9): 1,668 €/litro. Carburantes Clavero – San Sebastián en Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,669 €/litro.

en Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,669 €/litro. Gueroil en Cajiz (Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5): 1,669 €/litro.

Diésel

Madesa-Benamaina en Arroyo de la Miel (Avenida Tívoli, 19): 1,678 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Avenida Tívoli, 19): 1,678 €/litro. Ballenoil en Málaga (Avenida Velázquez, 113): 1,679 €/litro.

en Málaga (Avenida Velázquez, 113): 1,679 €/litro. Ballenoil en Vélez-Málaga (Camino Higueral, 28): 1,679 €/litro.

en Vélez-Málaga (Camino Higueral, 28): 1,679 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, parcela 3 y 4): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, parcela 3 y 4): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro. Petroprix Coín en Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro.

en Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro. Petroprix en Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,679 €/litro.

en Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,679 €/litro. Ballenoil en Coín (Avenida Reina Sofía, s/n): 1,679 €/litro.

en Coín (Avenida Reina Sofía, s/n): 1,679 €/litro. Petroprix Mijas en Las Lagunas (Camino Viejo de Coín, 43): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Quienes viven en Cádiz pueden encontrar las gasolineras más baratas en estas localizaciones:

Gasolina 95

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,436 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,436 €/litro. Petroprix en Campamento (Calle Real, 56): 1,437 €/litro.

en Campamento (Calle Real, 56): 1,437 €/litro. Plenergy en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro. Plenergy en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,437 €/litro.

en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,437 €/litro. Plenergy en San Roque (Carretera CA-2324 km s/n): 1,437 €/litro.

en San Roque (Carretera CA-2324 km s/n): 1,437 €/litro. Meroil en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,438 €/litro.

en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,438 €/litro. Plenergy en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,439 €/litro.

en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,439 €/litro. Plenergy en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,445 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,445 €/litro. Petroprix Chiclana en Chiclana de la Frontera (Avenida Mueble del, 28): 1,445 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Avenida Mueble del, 28): 1,445 €/litro. Petroprix S. Fernando en San Fernando (Calle Mecánicos, 10): 1,445 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro. ES Coloso en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,595 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,595 €/litro. Shell en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro. Moeve en Chipiona (Carretera A-480 km 24,1): 1,617 €/litro.

en Chipiona (Carretera A-480 km 24,1): 1,617 €/litro. Carrefour en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro. Easyfuel en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo 1): 1,629 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo 1): 1,629 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,639 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (Carretera Calvario km s/n): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Carretera Calvario km s/n): 1,639 €/litro. Cepsa en San Enrique (N-340 km 134): 1,647 €/litro.

en San Enrique (N-340 km 134): 1,647 €/litro. ASC Carburantes en Tarifa (Carretera C.N.340, Mesón Pancho, km 94,2): 1,649 €/litro.

Diésel

Meroil en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,658 €/litro.

en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,658 €/litro. Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,664 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,664 €/litro. GM Oil en El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,669 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,669 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Avenida Sanlúcar): 1,679 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Avenida Sanlúcar): 1,679 €/litro. Ballenoil en San Fernando (CL Ferrocarril, 34): 1,679 €/litro.

en San Fernando (CL Ferrocarril, 34): 1,679 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Carretera N-IVA km 680): 1,679 €/litro.

en San Fernando (Carretera N-IVA km 680): 1,679 €/litro. Ballenoil en Chiclana de la Frontera (Alameda Solano, 18): 1,679 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Alameda Solano, 18): 1,679 €/litro. Plenergy en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,679 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,679 €/litro. Ballenoil en El Puerto de Santa María (Carretera N-IV km 653,2): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Ballenoil en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,429 €/litro. Plenergy en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro. Riosol en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,449 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,449 €/litro. Cooperativa Lucena en Lucena (Avenida de la Infancia, 15): 1,449 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Infancia, 15): 1,449 €/litro. Enerplus en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro. Enerplus en Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,455 €/litro. Petroprix en Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,455 €/litro.

Gasolina 98

Repsol en Alcolea (Carretera N-4 km 384,8): 1,569 €/litro.

en Alcolea (Carretera N-4 km 384,8): 1,569 €/litro. Mirasierra en Rute (Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro.

en Rute (Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro. Shell en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,609 €/litro.

en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,609 €/litro. Carrefour en Baena (Carretera A-305 km 60): 1,619 €/litro.

en Baena (Carretera A-305 km 60): 1,619 €/litro. Cepsa en Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,626 €/litro.

en Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,626 €/litro. Q8 en Córdoba (Carretera a Trassierra km 0): 1,629 €/litro.

en Córdoba (Carretera a Trassierra km 0): 1,629 €/litro. Avia en Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,629 €/litro.

en Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,629 €/litro. Q8 en El Arrecife (Carretera N-IV km 428): 1,639 €/litro.

en El Arrecife (Carretera N-IV km 428): 1,639 €/litro. Shell en Lucena (Carretera de Cabra, 31): 1,639 €/litro.

en Lucena (Carretera de Cabra, 31): 1,639 €/litro. Agla en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro.

Diésel

Riosol en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,640 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,640 €/litro. Enerplus en Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,679 €/litro.

en Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,679 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,679 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Lucena (Ejido del Valle, s/n): 1,679 €/litro.

en Lucena (Ejido del Valle, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,679 €/litro.

en Córdoba (Avenida Campo de la Verdad, s/n): 1,679 €/litro. Minioil en Puente Genil (Carretera Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Carretera Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro. Carrefour en Puente Genil (Carretera La Rambla, s/n): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Carretera La Rambla, s/n): 1,679 €/litro. Petrol & Go en Córdoba (Calle Los Artesanos, 7): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Los precios en las gasolineras más baratas de Granada para hoy 28 de marzo:

Gasolina 95

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro. Petroprix en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro.

en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro. BP en Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km 129): 1,469 €/litro.

en Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km 129): 1,469 €/litro. Petroprix en Huétor-Tájar (Carretera Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro.

en Huétor-Tájar (Carretera Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro. Easygas en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro. Alcampo en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,489 €/litro. Minioil en Cúllar Vega (Avenida Andalucía, s/n): 1,489 €/litro.

en Cúllar Vega (Avenida Andalucía, s/n): 1,489 €/litro. Ballenoil en Granada (Camino de Ronda, 117): 1,489 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 117): 1,489 €/litro. Energy Carburantes en Purchil (Carretera GR-3305 km 5,3): 1,489 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro. Alcampo en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,599 €/litro. A. Aguaza en Cúllar (Carretera N-342 km 156): 1,609 €/litro.

en Cúllar (Carretera N-342 km 156): 1,609 €/litro. E.S. Ogicañas en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,631 €/litro.

en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,631 €/litro. Castril en Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/litro.

en Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/litro. Cepsa en Granada (Polígono Industrial Almanjáyar): 1,645 €/litro.

en Granada (Polígono Industrial Almanjáyar): 1,645 €/litro. Cepsa en La Herradura (Carretera N-340 km 308): 1,645 €/litro.

en La Herradura (Carretera N-340 km 308): 1,645 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (Carretera N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Armilla (Carretera Armilla km 7): 1,649 €/litro.

Diésel

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro. Petroprix en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,599 €/litro.

en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,599 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro. Alcampo en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,649 €/litro.

en Granada (Carretera de Jaén km 88): 1,649 €/litro. Minioil en Peligros (Carretera N-323 km 122): 1,668 €/litro.

en Peligros (Carretera N-323 km 122): 1,668 €/litro. Andaluza de Transportes SCA en Albolote (Pago Tinar, parcela 16): 1,668 €/litro.

en Albolote (Pago Tinar, parcela 16): 1,668 €/litro. Sur-Oil en Peligros (Calle Loja esq. Guadix, s/n): 1,669 €/litro.

en Peligros (Calle Loja esq. Guadix, s/n): 1,669 €/litro. Minioil en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro.

en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro. Juncadiesel en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro. ASC Carburantes en Ogíjares (Avenida Madrid, 169): 1,669 €/litro.

El Mapa de Geoportal para consultar precios actualizados

Para quienes prefieren comprobar los precios por sí mismos antes de repostar, existe una herramienta oficial que es la que hemos consultado para ofrecerte dónde es más barato repostar a primera hora de la mañana y que facilita mucho esa tarea. Se trata del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, un buscador que recoge los precios actualizados de miles de estaciones en toda España. Este mapa permite filtrar por provincia, municipio o tipo de combustible, y localizar de forma rápida las gasolineras más baratas en cada zona. Es, de hecho, una de las referencias más utilizadas tanto por conductores como por comparadores y puedes ver un ejemplo de lo que muestra en la imagen a continuación:

Consultar este geoportal, junto con pequeños hábitos como evitar estaciones en autopistas o comparar varias opciones cercanas, puede ayudarte a ahorrar unos euros en cada repostaje. Y en un contexto como el actual, con los precios todavía inestables y la Semana Santa a punto de comenzar, cada decisión cuenta.