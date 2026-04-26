Precio de la gasolina hoy 26 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

¿Dónde me puede resultar más barato repostar hoy domingo 26 de abril? ¿Cómo puedo encontrar las gasolineras y estaciones de servicio más baratas de Andalucía? Con la situación actual en la que el precio de la gasolina parece subir y luego bajar unos céntimos, es importante saber dónde repostar así que gracias a la herramienta que encontramos en el Ministerio de Transición Ecológica, podemos ofrecerte los datos actualizados. El Geoportal de gasolineras cuenta con información que ofrecen las propias gasolineras a diario, de modo que si deseas conocer bien precios y dónde puedes ahorrar, te dejamos las gasolineras más baratas a primera hora de hoy:

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Sevilla

Para quienes viven en Sevilla puedes encontrar que estas son las gasolineras más económicas:

Gasolina 95

E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,289 €/l. Petrouya . Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l. Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l.

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l. Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l. Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,319 €/l. Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1,349 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,509 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,509 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Carretera SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,564 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,564 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,564 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,564 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,569 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,569 €/l. Shell . Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,584 €/l.

. Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,584 €/l. BP . Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,589 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l. Cepsa. Sevilla. Calle Gramil, s/n. Precio: 1,595 €/l.

Gasóleo A

E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,579 €/l. Petrouya . Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l.

. Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l. Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n. Precio: 1,59 €/l.

. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n. Precio: 1,59 €/l. Ballenoil . San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,599 €/l.

. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil. Dos Hermanas. N-IV km 552,4. Precio: 1,599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Málaga

Si te encuentras en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras más económicas hoy domingo 26 de abril:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l. Plenergy . Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l.

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l. S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,539 €/l.

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,539 €/l. Es Coloso Churriana . Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l. Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.

. Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l. E.S. El Valle (Agla) . Cártama. Carretera Cártama Estación km 2,7. Precio: 1,619 €/l.

. Cártama. Carretera Cártama Estación km 2,7. Precio: 1,619 €/l. Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l. Gueroil. Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXII, s/n. Precio: 1,609 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXII, s/n. Precio: 1,609 €/l. Plenergy . Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,628 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,628 €/l. S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Cádiz

Si estás en Cádiz y buscas donde es más barato repostar hoy sábado, estas son las mejores opciones:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Río San Pedro. Avenida del Perú, s/n. Precio: 1,369 €/l. GM Oil . El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l. Petrol & Go . El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,385 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l. Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,385 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l. Es Coloso . La Línea de la Concepción. Ctra. Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.

. La Línea de la Concepción. Ctra. Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, parcela 23. Precio: 1,499 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, parcela 23. Precio: 1,499 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l. BP . Cádiz. Calle Gibraltar esquina San Roque. Precio: 1,585 €/l.

. Cádiz. Calle Gibraltar esquina San Roque. Precio: 1,585 €/l. Eni . Algeciras. Polígono El Rosario, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Algeciras. Polígono El Rosario, s/n. Precio: 1,589 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Carretera del Calvario, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera del Calvario, s/n. Precio: 1,589 €/l. ASC Carburantes. Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,589 €/l.

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,589 €/l. Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l.

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,595 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,595 €/l. Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Carretera N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. Calle Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l. Plenergy . Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l.

. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l. Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Córdoba

Si vives en Córdoba estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas hoy:

Gasolina 95

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l. Petroprix. Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

. Rute. Carretera Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l. Repsol . Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,555 €/l.

. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,555 €/l. Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,559 €/l.

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,559 €/l. El Carmen . Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,589 €/l. Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,589 €/l.

. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,589 €/l. E.S. La Milana (Agla) . Priego de Córdoba. A-339 km 24. Precio: 1,595 €/l.

. Priego de Córdoba. A-339 km 24. Precio: 1,595 €/l. Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l.

. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l. Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,639 €/l.

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l. Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l. Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l. Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Granada

Por último, vemos dónde es más barato repostar este domingo 26 de abril para quienes están en Granada:

Gasolina 95

Sur-oil . Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l. Low cost tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l. Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril parcela 238. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril parcela 238. Precio: 1,389 €/l. Minioil albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l. Bp baza . Baza. Carretera Benamaurel km s/n. Precio: 1,397 €/l.

. Baza. Carretera Benamaurel km s/n. Precio: 1,397 €/l. Alcampo motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l. Minioil . Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l.

. Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l. Gm oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,409 €/l.

Gasolina 98

Am97 plus . Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l. Alcampo motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l. A. aguaza . Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l.

. Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Carretera nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.

. Churriana de la Vega. Carretera nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Granada. Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l. San lázaro güevéjar . Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.

. Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l. Asc carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. Asc carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. Asc carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Alcampo motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l.

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