Precio de la gasolina hoy 26 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy si vives en Sevilla, Málaga o Cádiz
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¿Dónde me puede resultar más barato repostar hoy domingo 26 de abril? ¿Cómo puedo encontrar las gasolineras y estaciones de servicio más baratas de Andalucía? Con la situación actual en la que el precio de la gasolina parece subir y luego bajar unos céntimos, es importante saber dónde repostar así que gracias a la herramienta que encontramos en el Ministerio de Transición Ecológica, podemos ofrecerte los datos actualizados. El Geoportal de gasolineras cuenta con información que ofrecen las propias gasolineras a diario, de modo que si deseas conocer bien precios y dónde puedes ahorrar, te dejamos las gasolineras más baratas a primera hora de hoy:
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Sevilla
Para quienes viven en Sevilla puedes encontrar que estas son las gasolineras más económicas:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.
- Family Energy. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,289 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,309 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1,349 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,509 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,564 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,564 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,584 €/l.
- BP. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Cepsa. Sevilla. Calle Gramil, s/n. Precio: 1,595 €/l.
Gasóleo A
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.
- Family Energy. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,579 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l.
- Plenergy. Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n. Precio: 1,59 €/l.
- Ballenoil. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. N-IV km 552,4. Precio: 1,599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Málaga
Si te encuentras en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras más económicas hoy domingo 26 de abril:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l.
- S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,539 €/l.
- Es Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Estación km 2,7. Precio: 1,619 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.
Gasóleo A
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXII, s/n. Precio: 1,609 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,628 €/l.
- S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Cádiz
Si estás en Cádiz y buscas donde es más barato repostar hoy sábado, estas son las mejores opciones:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.
- Petrol & Go. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,385 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,385 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l.
- Es Coloso. La Línea de la Concepción. Ctra. Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, parcela 23. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar esquina San Roque. Precio: 1,585 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera del Calvario, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.
Gasóleo A
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,589 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,595 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l.
- Petroprix. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l.
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Córdoba
Si vives en Córdoba estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. Precio: 1,369 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Repsol. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,555 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,559 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,589 €/l.
- E.S. La Milana (Agla). Priego de Córdoba. A-339 km 24. Precio: 1,595 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.
Gasóleo A
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Granada
Por último, vemos dónde es más barato repostar este domingo 26 de abril para quienes están en Granada:
Gasolina 95
- Sur-oil. Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Low cost tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril parcela 238. Precio: 1,389 €/l.
- Minioil albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l.
- Bp baza. Baza. Carretera Benamaurel km s/n. Precio: 1,397 €/l.
- Alcampo motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l.
- Minioil. Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l.
- Gm oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,409 €/l.
Gasolina 98
- Am97 plus. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l.
- Alcampo motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- A. aguaza. Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.
- San lázaro güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.
- Asc carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- Asc carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- Asc carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.
Gasóleo A
- Alcampo motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l.
- Gm oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,599 €/l.
- Bp baza. Baza. Carretera Benamaurel km s/n. Precio: 1,639 €/l.
- Petroprix. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.
- Sur-oil. Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Low cost tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,649 €/l.
- Minioil albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,649 €/l.
Cómo dar con la gasolinera más barata
Ahora ya sabes dónde repostar en las principales ciudades de Andalucía, pero si quieres comprobar qué opciones tienes cerca o ver si hay diferencias en tu zona, lo más sencillo es usar el Geoportal, donde puedes filtrar más tu búsqueda y no sólo ver resultados en forma de listado, sino también moverte por el mapa que se genera como este que te mostramos a modo de ejemplo de la zona de Sevilla, ver las gasolineras cercanas y comparar precios de forma rápida.