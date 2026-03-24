Precio de la gasolina hoy 24 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si este martes 24 de marzo tienes previsto moverte en coche por Andalucía, es muy probable que antes de salir ya hayas echado un vistazo a cómo están los precios del combustible. No es una casualidad si tenemos en cuenta, que en los últimos días, repostar ha vuelto a convertirse en algo que muchos miran con lupa, comparando estaciones y buscando dónde llenar el depósito sin que el golpe al bolsillo sea mayor de lo necesario. Por ello, repasamos a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 24 de marzo, con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

El contexto, además, no termina de dar tregua ya que la situación internacional de la Guerra de Irán sigue empujando al alza el precio del crudo, y eso acaba notándose, casi de inmediato, en lo que cuesta cada litro en las gasolineras. A esto se suma que estamos a las puertas de Semana Santa, una de las épocas con más desplazamientos en carretera en Andalucía, lo que suele traducirse en un aumento de la demanda en un momento especialmente sensible para los precios. Con todo, en los últimos días se han visto algunos movimientos que invitan a mirar con atención la evolución del mercado. Aunque en muchas estaciones la gasolina 95 sigue por encima de los 1,6 euros por litro, también empiezan a aparecer diferencias importantes entre unas gasolineras y otras debido principalmente a la rebaja del IVA al 10%, que ya se viene aplicando desde el pasado fin de semana. Por eso, comprobar cuánto cuesta hoy repostar y localizar las opciones más baratas puede marcar la diferencia en cada depósito.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Comenzamos viendo las gasolineras más baratas de Sevilla que es una de las ciudades principales si pensamos en los desplazamientos de Semana Santa. Veamos donde es más barato repostar ahora, según lo que podemos ver en Geoportal, la web del Ministerio de Transición Ecológica que actualiza constantemente el precio de los combustibles:

Gasolina 95

Petroprix, Sevilla (Avda. Montesierra, 7): 1,455 €/l

1,455 €/l Petroprix, Gines (Calle Albañilería, 5): 1,455 €/l

1,455 €/l Petroprix, Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,455 €/l

1,455 €/l Plenergy, Gines (Avenida Marchalomar, 4): 1,455 €/l

1,455 €/l Plenergy, Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,455 €/l

1,455 €/l Petroprix, Valencina de la Concepción (Avenida de Andalucía, 40): 1,455 €/l

1,455 €/l Plenergy, Sevilla (Avenida de Jerez, 27): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Sevilla (Avenida de Jerez, 43): 1,459 €/l

1,459 €/l Supeco, Gines (Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n): 1,459 €/l

1,459 €/l Volaroil, Osuna (Calle Sor Ángela de la Cruz, 85): 1,459 €/l

Gasolina 98

Alcampo, Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,604 €/l

1,604 €/l Carrefour, Sevilla (Carretera de Utrera km. 1): 1,609 €/l

1,609 €/l Shell, Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,614 €/l

1,614 €/l Carrefour, Sevilla (Autovía de San Pablo km. 535,6): 1,619 €/l

1,619 €/l Enerplus, Mairena del Alcor (Carretera A-392 km. 19,9): 1,635 €/l

1,635 €/l Repsol, Sevilla (Avenida de la Raza, 66): 1,639 €/l

1,639 €/l Carrefour, Écija (Prolongación Avenida del Genil, s/n): 1,639 €/l

1,639 €/l Carrefour, Dos Hermanas (Carretera Sevilla-Cádiz km. 555): 1,639 €/l

1,639 €/l Repsol, Valencina de la Concepción (Avenida Dólmenes de Valencina, 6): 1,640 €/l

1,640 €/l Cepsa, Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/l

Diésel

Moeve-Arroceros B.G., La Puebla del Río (Finca El Reboso, s/n): 1,410 €/l

1,410 €/l Alcampo, Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,554 €/l

1,554 €/l Gasolinera Utrera, Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,624 €/l

1,624 €/l Red Car Oil, Los Rosales (Calle Jovellanos, 10): 1,635 €/l

1,635 €/l Hijos de Oliva, Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/l

1,637 €/l Plenergy, Salteras (Avenida de la Industria, 1): 1,639 €/l

1,639 €/l Petroprix, La Puebla del Río (Avenida Isla Mayor, 18): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Sevilla (Avda. Montesierra, 7): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Alcalá de Guadaíra (Carretera A-92 km. 11): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Dos Hermanas (Avenida de la Libertad, 7): 1,649 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Estas son a continuación, las gasolineras más baratas hoy en Málaga:

Gasolina 95

Coloso, Torremolinos (Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17): 1,485 €/l

1,485 €/l Petroprix, Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix Coín, Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, 22): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix Mijas, Las Lagunas (Camino Viejo de Coín, 43): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Vélez-Málaga (Avenida Rey Juan Carlos I, 5): 1,489 €/l

1,489 €/l Plenergy, Antequera (Calle Bernardo Simón de Pineda, 1): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Málaga (Avenida José Ortega y Gasset, 277): 1,489 €/l

Gasolina 98

Coloso Churriana, Málaga (Carretera Coín-Málaga km. 89): 1,595 €/l

1,595 €/l Coloso, Málaga (Carretera de Coín km. 54): 1,595 €/l

1,595 €/l Galp, Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/l

1,649 €/l Sin rótulo, Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,653 €/l

1,653 €/l Repsol, Torrox Costa (Carretera Málaga-Almería km. 282): 1,656 €/l

1,656 €/l Repsol, Torremolinos (Avenida Carlota Alexandre, 9): 1,659 €/l

1,659 €/l Carburantes Clavero, Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,659 €/l

1,659 €/l Los Remedios, Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/l

1,659 €/l M3 Petróleos, Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,659 €/l

1,659 €/l La Inmaculada, Vélez-Málaga (Carretera A-335 km. 1,3): 1,659 €/l

Diésel

Petroprix, Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix Coín, Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, 22): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix Mijas, Las Lagunas (Camino Viejo de Coín, 43): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Vélez-Málaga (Avenida Rey Juan Carlos I, 5): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Málaga (Avenida José Ortega y Gasset, 277): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Torremolinos (Cañada de los Cardos, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Mijas (Calle Guadaña de la Torre, 1): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Mijas (Camino Viejo de Coín, 77): 1,649 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Como en otras ciudades de Andalucía, Cádiz también parece que tiene precios algo más bajos, pero incluso así, veamos qué gasolineras son las más baratas para repostar:

Gasolina 95

GM Oil, El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,429 €/l

1,429 €/l Plenergy, Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km. 1): 1,437 €/l

1,437 €/l Plenergy, Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,437 €/l

1,437 €/l Meroil, Puerto Serrano (A-375 km. 38,5): 1,438 €/l

1,438 €/l Petroprix, El Puerto de Santa María (Calle Río Guadarranque, 1): 1,439 €/l

1,439 €/l Petroprix, Los Arenales (Calle Albert Einstein, 17): 1,439 €/l

1,439 €/l Petroprix, Jerez de la Frontera (Carretera Madrid-Cádiz km. 15): 1,445 €/l

1,445 €/l Plenergy, Jerez de la Frontera (Carretera Circunvalación, s/n): 1,445 €/l

1,445 €/l Petroprix, Campamento (Calle Real, 56): 1,447 €/l

1,447 €/l Plenergy, La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,447 €/l

Gasolina 98

Alcampo, Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,508 €/l

1,508 €/l Coloso, La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km. 5,8): 1,555 €/l

1,555 €/l ENI, Cádiz (Zona Franca, Calle Gibraltar, 3): 1,601 €/l

1,601 €/l Carrefour, La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,629 €/l

1,629 €/l Carrefour, Jerez de la Frontera (N-IV km. 641): 1,629 €/l

1,629 €/l Carrefour, Jerez de la Frontera (Avenida Europa, s/n): 1,629 €/l

1,629 €/l Repsol, El Puerto de Santa María (A-2001 km. 5): 1,631 €/l

1,631 €/l Shell, La Línea de la Concepción (Ronda Norte, 2): 1,639 €/l

1,639 €/l ENI, Algeciras (Polígono El Rosario, s/n): 1,639 €/l

1,639 €/l Moeve, Chipiona (A-480 km. 24,1): 1,641 €/l

Diésel

GM Oil, El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,629 €/l

1,629 €/l Petroprix, Campamento (Calle Real, 56): 1,645 €/l

1,645 €/l Plenergy, La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,645 €/l

1,645 €/l Petroprix San Fernando, San Fernando (Calle Mecánicos, 10): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Jerez de la Frontera (Carretera Madrid-Cádiz km. 15): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, El Puerto de Santa María (Calle Río Guadarranque, 1): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Los Arenales (Calle Albert Einstein, 17): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix Chiclana, Chiclana de la Frontera (Avenida del Mueble, 28): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Chiclana de la Frontera (Avenida del Mueble, 56): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,654 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Entre las gasolineras con el precio de la gasolina y el diésel más barato hoy martes 24 de marzo, tenemos:

Gasolina 95

Enerplus, Córdoba (Avenida Lonjas, s/n): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,459 €/l

1,459 €/l Plenergy, Córdoba (Polígono Carretera Palma del Río, s/n): 1,459 €/l

1,459 €/l Plenergy, Córdoba (Avenida de la Torrecilla, s/n): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Córdoba (Avenida Agrupación Córdoba, 25): 1,459 €/l

1,459 €/l Enerplus, Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,465 €/l

1,465 €/l Plenergy, Fernán Núñez (Avenida Juan Carlos I, 30): 1,465 €/l

1,465 €/l Plenergy, Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,465 €/l

1,465 €/l Plenergy, Anjarón (Calle Espejo, 21): 1,465 €/l

Gasolina 98

Mirasierra, Rute (Carretera Rute-Encinas Reales km. 0,2): 1,595 €/l

1,595 €/l Repsol, Alcolea (N-4 km. 384,8): 1,599 €/l

1,599 €/l Carrefour, Córdoba (Carretera Madrid km. 400): 1,619 €/l

1,619 €/l Carrefour, Baena (A-305 km. 60): 1,619 €/l

1,619 €/l Cepsa, Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,635 €/l

1,635 €/l Q8, El Arrecife (N-IV km. 428): 1,639 €/l

1,639 €/l Carrefour, Lucena (Polígono Los Polvillares, 1): 1,639 €/l

1,639 €/l Avia, Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,639 €/l

1,639 €/l Agla, Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/l

1,639 €/l Repsol, Córdoba (Calle José María Martorell, s/n): 1,649 €/l

Diésel

Mirasierra, Rute (Carretera Rute-Encinas Reales km. 0,2): 1,595 €/l

1,595 €/l Repsol, Alcolea (N-4 km. 384,8): 1,599 €/l

1,599 €/l Carrefour, Córdoba (Carretera Madrid km. 400): 1,619 €/l

1,619 €/l Carrefour, Baena (A-305 km. 60): 1,619 €/l

1,619 €/l Cepsa, Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,635 €/l

1,635 €/l Q8, El Arrecife (N-IV km. 428): 1,639 €/l

1,639 €/l Carrefour, Lucena (Polígono Los Polvillares, 1): 1,639 €/l

1,639 €/l Avia, Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,639 €/l

1,639 €/l Agla, Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/l

1,639 €/l Repsol, Córdoba (Calle José María Martorell, s/n): 1,649 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Conoce ahora donde están las gasolineras más baratas en Granada, para la Gasolina 95, la 98 y el Diësel:

Gasolina 95

GM Oil, Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,459 €/l

1,459 €/l Alcampo Motril, Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,469 €/l

1,469 €/l Fito, Algarinejo (Carretera N-321 km. 21): 1,477 €/l

1,477 €/l Petroprix, Motril (Carretera Almería-Motril km. 107): 1,479 €/l

1,479 €/l Alcampo, Granada (Ctra. Jaén km. 88): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Huétor Tájar (Carretera Granada-Sevilla km. 68): 1,489 €/l

1,489 €/l Plenergy, Granada (Avenida de Andalucía, s/n): 1,489 €/l

1,489 €/l Plenergy, Purchil (Carretera GR-3304, s/n): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Granada (Polígono Peri Cetarsa, 5): 1,489 €/l

1,489 €/l Plenergy, Atarfe (N-432 km. 427): 1,489 €/l

Gasolina 98

Alcampo, Granada (Ctra. Jaén km. 88): 1,599 €/l

1,599 €/l A. Aguaza, Cúllar (N-342 km. 156): 1,609 €/l

1,609 €/l Castril, Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/l

1,638 €/l ASC Carburantes, Atarfe (N-432 km. 429): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Atarfe (N-432 km. 429, margen derecho): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Armilla (Carretera Armilla km. 7): 1,649 €/l

1,649 €/l Alcampo Motril, Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Granada (N-432 km. 431): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Armilla (Camino Bajo, 35): 1,649 €/l

1,649 €/l BP, Órgiva (Carretera Comarcal 333 km. 16,145): 1,659 €/l

Diésel

Alcampo Motril, Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/l

1,589 €/l Petroprix, Motril (Carretera Almería-Motril km. 107): 1,599 €/l

1,599 €/l GM Oil, Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,599 €/l

1,599 €/l Alcampo, Granada (Ctra. Jaén km. 88): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Granada (Polígono Peri Cetarsa, 5): 1,649 €/l

1,649 €/l Ballenoil, Granada (Camino de Ronda, 117): 1,659 €/l

1,659 €/l Plenergy, Armilla (Avenida Cristóbal Colón, s/n): 1,659 €/l

1,659 €/l Energy Carburantes, Purchil (Carretera GR-3305 km. 5,3): 1,679 €/l

1,679 €/l BP, Ugíjar (Carretera Almería km. 1): 1,689 €/l

1,689 €/l Juncadiesel, Albolote (Calle Baza, 328): 1,690 €/l

Mapa del precio de la gasolina en Andalucía

Ya hemos visto cuáles son las gasolineras más baratas de Andalucía a primera hora de este martes, pero ten en cuenta que el precio varía constantemente a lo largo del día, de modo que si deseas consultar a alguna hora en concreto, o alguna zona cercana a donde vives, Geoportal tiene siempre datos actualizados y te los muestra en un mapa similar a este del que vemos precios actuales en el centro de Sevilla_