Arranca la semana y si tienes que coger el coche, es importante que a primera hora, sepas dónde es más barato repostar o llenar el depósito. Muchas son las estaciones de servicio y gasolineras que podemos encontrar en Andalucía, especialmente en sus principales ciudades, de modo que para estar bien informado y que puedas ahorrar aunque sean unos cuántos céntimos, nada como consultar los datos que nos ofrece el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica ya que estos son los que reportan las propias gasolineras y están siempre actualizados. Conozcamos entonces a continuación, el precio de la gasolina hoy 13 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 13 de abril en Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar este lunes 13 de abril en Sevilla:

Gasolina 95

Es los pajares-agla – Cantillana, Carretera A-436 Km. 5,300 – 1,499 €/l

– Cantillana, Carretera A-436 Km. 5,300 – 1,499 €/l Es vistalegre – Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,439 €/l

– Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,439 €/l Sajardines – Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar-Benacazón km 3 – 1,559 €/l

– Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar-Benacazón km 3 – 1,559 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte S/N – 1,559 €/l

– Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte S/N – 1,559 €/l Europa 1 – Castilleja de la Cuesta, Calle Camilo José Cela, 7 – 1,599 €/l

– Castilleja de la Cuesta, Calle Camilo José Cela, 7 – 1,599 €/l Los ventolines (agla) – Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,619 €/l

– Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,619 €/l San juan bautista s coop and – Villanueva de San Juan, Carretera El Saucejo km 0,5 – 1,636 €/l

– Villanueva de San Juan, Carretera El Saucejo km 0,5 – 1,636 €/l Sierra del terril sca – Algámitas, Calle Horcajo – 1,636 €/l

– Algámitas, Calle Horcajo – 1,636 €/l Bp e.s.baelo – Alcalá de Guadaíra, Autovía A-92 km 11,900 – 1,658 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Autovía A-92 km 11,900 – 1,658 €/l Shell – La Roda de Andalucía, Autovía A-92 km 123 – 1,659 €/l

Gasolina 98

Alcampo s.a. – Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo S/N – 1,649 €/l

– Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo S/N – 1,649 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte S/N – 1,659 €/l

– Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte S/N – 1,659 €/l Cepsa – Dos Hermanas, Avenida de Andalucía, 230 – 1,705 €/l

– Dos Hermanas, Avenida de Andalucía, 230 – 1,705 €/l Bp – Sevilla, Carretera N-IV Madrid-Cádiz km 531,5 – 1,705 €/l

– Sevilla, Carretera N-IV Madrid-Cádiz km 531,5 – 1,705 €/l Sajardines – Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar-Benacazón km 3 – 1,709 €/l

– Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar-Benacazón km 3 – 1,709 €/l Astigi – écija – 5:30h a 23:30h – Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,719 €/l

– Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,719 €/l Cepsa – Cazalla de la Sierra, A-432 km 45,5 – 1,729 €/l

– Cazalla de la Sierra, A-432 km 45,5 – 1,729 €/l Bp e.s.baelo – Alcalá de Guadaíra, Autovía A-92 km 11,900 – 1,737 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Autovía A-92 km 11,900 – 1,737 €/l Shell – La Roda de Andalucía, Autovía A-92 km 123 – 1,779 €/l

– La Roda de Andalucía, Autovía A-92 km 123 – 1,779 €/l Los ventolines (agla) – Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,809 €/l

Diésel

San juan bautista s coop and – Villanueva de San Juan, Carretera El Saucejo km 0,5 – 1,726 €/l

– Villanueva de San Juan, Carretera El Saucejo km 0,5 – 1,726 €/l Sierra del terril sca – Algámitas, Calle Horcajo – 1,726 €/l

– Algámitas, Calle Horcajo – 1,726 €/l Es vistalegre – Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,779 €/l

– Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,779 €/l Es los pajares-agla – Cantillana, Carretera A-436 Km. 5,300 – 1,859 €/l

– Cantillana, Carretera A-436 Km. 5,300 – 1,859 €/l Europa 1 – Castilleja de la Cuesta, Calle Camilo José Cela, 7 – 1,859 €/l

– Castilleja de la Cuesta, Calle Camilo José Cela, 7 – 1,859 €/l Sajardines – Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar-Benacazón km 3 – 1,909 €/l

– Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar-Benacazón km 3 – 1,909 €/l Los ventolines (agla) – Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,919 €/l

– Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5 – 1,919 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte S/N – 1,939 €/l

– Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte S/N – 1,939 €/l Shell – La Roda de Andalucía, Autovía A-92 km 123 – 1,979 €/l

– La Roda de Andalucía, Autovía A-92 km 123 – 1,979 €/l Bp e.s.baelo – Alcalá de Guadaíra, Autovía A-92 km 11,900 – 1,998 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de abril en Málaga

Si vives en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

Lisbona oil – Torre del Mar, Cl Angustias, 1 – 1,488 €/l

– Torre del Mar, Cl Angustias, 1 – 1,488 €/l Agla – Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,509 €/l

– Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,509 €/l Área 117 dir. málaga – Humilladero, Carretera A-92 km 138,2 – 1,519 €/l

– Humilladero, Carretera A-92 km 138,2 – 1,519 €/l Agla – Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,535 €/l

– Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,535 €/l S.coop.and. agrícola virgen de la oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,541 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,541 €/l Cepsa – Alhaurín de la Torre, Carretera MA-404 km 23 – 1,579 €/l

– Alhaurín de la Torre, Carretera MA-404 km 23 – 1,579 €/l Agla – Casarabonela, Ctra. A-357 km 33,2 – 1,589 €/l

– Casarabonela, Ctra. A-357 km 33,2 – 1,589 €/l Bp monda – Monda, Carretera A-355 km 20 – 1,599 €/l

– Monda, Carretera A-355 km 20 – 1,599 €/l Agla – Montecorto, Carretera A-374 km 12,5 – 1,609 €/l

– Montecorto, Carretera A-374 km 12,5 – 1,609 €/l Moeve – Cártama, Autovía Campillos-Málaga km 50,05 – 1,609 €/l

Gasolina 98

Galp – Nueva Andalucía, Carretera CN-340 km 173 – 1,659 €/l

– Nueva Andalucía, Carretera CN-340 km 173 – 1,659 €/l Lisbona oil – Torre del Mar, Cl Angustias, 1 – 1,670 €/l

– Torre del Mar, Cl Angustias, 1 – 1,670 €/l Carrefour – Antequera, Carretera N-343 km 65 – 1,699 €/l

– Antequera, Carretera N-343 km 65 – 1,699 €/l Galp – Benalmádena, Carretera N-340 Sector 97 – 1,699 €/l

– Benalmádena, Carretera N-340 Sector 97 – 1,699 €/l Agla – Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,705 €/l

– Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,705 €/l Shell – Coín, Avenida Reina Sofía S/N – 1,728 €/l

– Coín, Avenida Reina Sofía S/N – 1,728 €/l Repsol – Valle de Abdalajís, Cr A-343, 28 – 1,729 €/l

– Valle de Abdalajís, Cr A-343, 28 – 1,729 €/l Bp miramar benalmadena – Benalmádena, Santangelo Arroyo de la Miel, 1 – 1,739 €/l

– Benalmádena, Santangelo Arroyo de la Miel, 1 – 1,739 €/l Bp monda – Monda, Carretera A-355 km 20 – 1,739 €/l

– Monda, Carretera A-355 km 20 – 1,739 €/l Moeve – Cártama, Autovía Campillos-Málaga km 50,05 – 1,759 €/l

Diésel

Lisbona oil – Torre del Mar, Cl Angustias, 1 – 1,776 €/l

– Torre del Mar, Cl Angustias, 1 – 1,776 €/l Agla – Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l

– Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l Agla – Casarabonela, Ctra. A-357 km 33,2 – 1,758 €/l

– Casarabonela, Ctra. A-357 km 33,2 – 1,758 €/l Área 117 dir. málaga – Humilladero, Carretera A-92 km 138,2 – 1,819 €/l

– Humilladero, Carretera A-92 km 138,2 – 1,819 €/l Agla – Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,835 €/l

– Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,835 €/l S.coop.and. agrícola virgen de la oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,848 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,848 €/l Bp monda – Monda, Carretera A-355 km 20 – 1,909 €/l

– Monda, Carretera A-355 km 20 – 1,909 €/l Agla – Montecorto, Carretera A-374 km 12,5 – 1,919 €/l

– Montecorto, Carretera A-374 km 12,5 – 1,919 €/l Cepsa – Alhaurín de la Torre, Carretera MA-404 km 23 – 1,944 €/l

– Alhaurín de la Torre, Carretera MA-404 km 23 – 1,944 €/l Moeve – Cártama, Autovía Campillos-Málaga km 50,05 – 1,959 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy lunes:

Gasolina 95

Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo S/N – 1,429 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo S/N – 1,429 €/l Carrefour – La Línea de la Concepción, Avenida de la Colonia, 9 – 1,479 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida de la Colonia, 9 – 1,479 €/l Carrefour – El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,499 €/l

– El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,499 €/l Carrefour – Jerez de la Frontera, Carretera Nacional IV km 641 – 1,499 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Nacional IV km 641 – 1,499 €/l Galp – Barbate, Carretera CA-393 km 95,7 – 1,509 €/l

– Barbate, Carretera CA-393 km 95,7 – 1,509 €/l Carrefour – Algeciras, Carretera Cádiz-Málaga km 106,25 – 1,519 €/l

– Algeciras, Carretera Cádiz-Málaga km 106,25 – 1,519 €/l Bp – Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,539 €/l

– Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,539 €/l Carrefour – Los Barrios, Carretera Cádiz-Málaga km 112,9 – 1,539 €/l

– Los Barrios, Carretera Cádiz-Málaga km 112,9 – 1,539 €/l Garrucho – Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,542 €/l

– Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,542 €/l Bp – Algeciras, Carretera N-IV km 107,5 – 1,549 €/l

Gasolina 98

Carrefour – El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,629 €/l

– El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,629 €/l Carrefour – La Línea de la Concepción, Avenida de la Colonia, 9 – 1,639 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida de la Colonia, 9 – 1,639 €/l Bp – Algeciras, Carretera N-IV km 107,5 – 1,659 €/l

– Algeciras, Carretera N-IV km 107,5 – 1,659 €/l Carrefour – Jerez de la Frontera, Carretera Nacional IV km 641 – 1,659 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Nacional IV km 641 – 1,659 €/l Carrefour – Algeciras, Carretera Cádiz-Málaga km 106,25 – 1,669 €/l

– Algeciras, Carretera Cádiz-Málaga km 106,25 – 1,669 €/l Repsol – El Puerto de Santa María, Carretera A-2001 km 5 – 1,669 €/l

– El Puerto de Santa María, Carretera A-2001 km 5 – 1,669 €/l Carrefour – Los Barrios, Carretera Cádiz-Málaga km 112,9 – 1,679 €/l

– Los Barrios, Carretera Cádiz-Málaga km 112,9 – 1,679 €/l Carrefour – Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,709 €/l

– Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,709 €/l Bp sanlucar avenida – Sanlúcar de Barrameda, Avenida Quinto Centenario S/N – 1,709 €/l

– Sanlúcar de Barrameda, Avenida Quinto Centenario S/N – 1,709 €/l Bp bonanza – Sanlúcar de Barrameda, Avenida Constitución S/N – 1,709 €/l

Diésel

Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo S/N – 1,739 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo S/N – 1,739 €/l Garrucho – Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,848 €/l

– Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,848 €/l Galp – Barbate, Carretera CA-393 km 95,7 – 1,849 €/l

– Barbate, Carretera CA-393 km 95,7 – 1,849 €/l Bp – Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,859 €/l

– Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,859 €/l Carrefour – La Línea de la Concepción, Avenida de la Colonia, 9 – 1,869 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida de la Colonia, 9 – 1,869 €/l Carrefour – El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,869 €/l

– El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,869 €/l Carrefour – Jerez de la Frontera, Carretera Nacional IV km 641 – 1,869 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Nacional IV km 641 – 1,869 €/l Bp – Algeciras, Carretera N-IV km 107,5 – 1,885 €/l

– Algeciras, Carretera N-IV km 107,5 – 1,885 €/l Carrefour – Algeciras, Carretera Cádiz-Málaga km 106,25 – 1,899 €/l

– Algeciras, Carretera Cádiz-Málaga km 106,25 – 1,899 €/l Carrefour – Los Barrios, Carretera Cádiz-Málaga km 112,9 – 1,899 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de abril en Córdoba

A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,439 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,439 €/l Family energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 – 1,449 €/l

– Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 – 1,449 €/l Es ntra sñra del rosario – La Guijarrosa, Carrera Aldea Quintana-Puente Genil km 10,1 – 1,509 €/l

– La Guijarrosa, Carrera Aldea Quintana-Puente Genil km 10,1 – 1,509 €/l Q8 – El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,519 €/l

– El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,519 €/l Repsol – Hornachuelos, Carretera Córdoba-Palma del Río km 40 – 1,539 €/l

– Hornachuelos, Carretera Córdoba-Palma del Río km 40 – 1,539 €/l Eni – Córdoba, Carretera N-432 km 239,5 – 1,569 €/l

– Córdoba, Carretera N-432 km 239,5 – 1,569 €/l Es mª auxiliadora – Posadas, Carretera Palma del Río km 32 – 1,569 €/l

– Posadas, Carretera Palma del Río km 32 – 1,569 €/l Petrosol – Puente Genil, Calle La Rambla S/N – 1,599 €/l

– Puente Genil, Calle La Rambla S/N – 1,599 €/l Fc go – Cabra, Carretera A-343 km 10,7 – 1,599 €/l

– Cabra, Carretera A-343 km 10,7 – 1,599 €/l Santiago – Fuente Palmera, Carretera Fuente Palmera-La Ventilla km 0,5 – 1,719 €/l

Gasolina 98

Repsol – Alcolea, Carretera N-IV km 384,8 – 1,555 €/l

– Alcolea, Carretera N-IV km 384,8 – 1,555 €/l Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l Q8 – El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,639 €/l

– El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,639 €/l Carrefour – Lucena, Polígono Los Polvillares – 1,649 €/l

– Lucena, Polígono Los Polvillares – 1,649 €/l Family energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 – 1,659 €/l

– Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 – 1,659 €/l Repsol – Almodóvar del Río, Carretera C-431 km 21 – 1,659 €/l

– Almodóvar del Río, Carretera C-431 km 21 – 1,659 €/l Shell – Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,699 €/l

– Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,699 €/l Repsol – Córdoba, Calle Artesanos, 8 – 1,699 €/l

– Córdoba, Calle Artesanos, 8 – 1,699 €/l Shell – Priego de Córdoba, Carretera Algarinejo S/N – 1,699 €/l

– Priego de Córdoba, Carretera Algarinejo S/N – 1,699 €/l Bp las tres provincias – Valenzuela y Llanadas, Carretera A-333 km 53,4 – 1,809 €/l

Diésel

Family energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 – 1,699 €/l

– Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 – 1,699 €/l Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,739 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,739 €/l Fc go – Cabra, Carretera A-343 km 10,7 – 1,849 €/l

– Cabra, Carretera A-343 km 10,7 – 1,849 €/l Es mª auxiliadora – Posadas, Carretera Palma del Río km 32 – 1,859 €/l

– Posadas, Carretera Palma del Río km 32 – 1,859 €/l Petrosol – Puente Genil, Calle La Rambla S/N – 1,879 €/l

– Puente Genil, Calle La Rambla S/N – 1,879 €/l Q8 – El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,919 €/l

– El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,919 €/l Repsol – Hornachuelos, Carretera Córdoba-Palma del Río km 40 – 1,949 €/l

– Hornachuelos, Carretera Córdoba-Palma del Río km 40 – 1,949 €/l Santiago – Fuente Palmera, Carretera Fuente Palmera-La Ventilla km 0,5 – 1,949 €/l

– Fuente Palmera, Carretera Fuente Palmera-La Ventilla km 0,5 – 1,949 €/l Eni – Córdoba, Carretera N-432 km 239,5 – 1,949 €/l

– Córdoba, Carretera N-432 km 239,5 – 1,949 €/l Es ntra sñra del rosario – La Guijarrosa, Carrera Aldea Quintana-Puente Genil km 10,1 – 1,959 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de abril en Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 13 de abril:

Gasolina 95

Alcampo – Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,499 €/l

– Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,499 €/l Minioil otura – Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,529 €/l

– Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,529 €/l Bp ogiplata – Ogíjares, Carretera Granada km 2,8 – 1,575 €/l

– Ogíjares, Carretera Granada km 2,8 – 1,575 €/l Es mirador de poqueira – Pampaneira, Carretera GR-421 km 54,074 – 1,579 €/l

– Pampaneira, Carretera GR-421 km 54,074 – 1,579 €/l Galp – Huétor-Tájar, Autovía A-92 km 200,2 – 1,579 €/l

– Huétor-Tájar, Autovía A-92 km 200,2 – 1,579 €/l Repsol – Albuñán, Ctra. Guadix-Jerez Marquesado km 6 – 1,585 €/l

– Albuñán, Ctra. Guadix-Jerez Marquesado km 6 – 1,585 €/l Combustibles gomez – Huétor-Tájar, Carretera de la Estación km 1 – 1,599 €/l

– Huétor-Tájar, Carretera de la Estación km 1 – 1,599 €/l Mc – Alomartes, Carretera Íllora km 7 – 1,659 €/l

– Alomartes, Carretera Íllora km 7 – 1,659 €/l Suministros san anton – Orce, Plaza San Pedro, 1 – 1,649 €/l

– Orce, Plaza San Pedro, 1 – 1,649 €/l Airport granada – Santa Fe, Carretera Aeropuerto km 0,5 – 1,692 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,599 €/l Bp e.s. alpujarra – Órgiva, Cr Comarcal 333 km 16,145 – 1,689 €/l

– Órgiva, Cr Comarcal 333 km 16,145 – 1,689 €/l Galp – Huétor-Tájar, Autovía A-92 km 200,2 – 1,699 €/l

– Huétor-Tájar, Autovía A-92 km 200,2 – 1,699 €/l Repsol – Calahorra, Carretera N-324 km 238,1 – 1,715 €/l

– Calahorra, Carretera N-324 km 238,1 – 1,715 €/l Bp ogiplata – Ogíjares, Carretera Granada km 2,8 – 1,715 €/l

– Ogíjares, Carretera Granada km 2,8 – 1,715 €/l Es mirador de poqueira – Pampaneira, Carretera GR-421 km 54,074 – 1,725 €/l

– Pampaneira, Carretera GR-421 km 54,074 – 1,725 €/l Airport granada – Santa Fe, Carretera Aeropuerto km 0,5 – 1,730 €/l

– Santa Fe, Carretera Aeropuerto km 0,5 – 1,730 €/l Repsol – Salobreña, Avenida Mediterráneo, 29 – 1,729 €/l

– Salobreña, Avenida Mediterráneo, 29 – 1,729 €/l Repsol – Motril, Avenida Enrique Martín Cuevas, 45 – 1,759 €/l

– Motril, Avenida Enrique Martín Cuevas, 45 – 1,759 €/l Combustibles gomez – Huétor-Tájar, Carretera de la Estación km 1 – 1,781 €/l

Diésel

Airport granada – Santa Fe, Carretera Aeropuerto km 0,5 – 1,741 €/l

– Santa Fe, Carretera Aeropuerto km 0,5 – 1,741 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,769 €/l

– Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,769 €/l Suministros san anton – Orce, Plaza San Pedro, 1 – 1,769 €/l

– Orce, Plaza San Pedro, 1 – 1,769 €/l Minioil otura – Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,829 €/l

– Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,829 €/l Es mirador de poqueira – Pampaneira, Carretera GR-421 km 54,074 – 1,875 €/l

– Pampaneira, Carretera GR-421 km 54,074 – 1,875 €/l Combustibles gomez – Huétor-Tájar, Carretera de la Estación km 1 – 1,899 €/l

– Huétor-Tájar, Carretera de la Estación km 1 – 1,899 €/l Bp ogiplata – Ogíjares, Carretera Granada km 2,8 – 1,901 €/l

– Ogíjares, Carretera Granada km 2,8 – 1,901 €/l Galp – Huétor-Tájar, Autovía A-92 km 200,2 – 1,909 €/l

– Huétor-Tájar, Autovía A-92 km 200,2 – 1,909 €/l Mc – Alomartes, Carretera Íllora km 7 – 1,919 €/l

– Alomartes, Carretera Íllora km 7 – 1,919 €/l Repsol – Albuñán, Ctra. Guadix-Jerez Marquesado km 6 – 1,925 €/l

Mapa para localizar donde es más barato repostar

Con el listado que te hemos dado ya puedes localizar dónde es más barato llenar el depósito en algunas de las ciudades más importantes de Andalucía, pero si deseas poder afinar la búsqueda o dar con otro municipio, puedes entrar tú mismo en el Geoportal gasolineras, donde puedes hacer la búsqueda filtrando por localización y también como no, por tipo de combustible. Cuando lo hagas, el resultado será un listado similar al que te hemos ofrecido junto a un mapa como este que vemos de una zona de Cádiz, a modo de ejemplo: