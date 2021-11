La Proposición no de Ley (PNL) de Vox que versaba sobre la eliminación de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumplan fines de utilidad pública y social ha sido apoyada este jueves por PP y Cs, aunque ambos partidos han rechazado el punto más polémico de la iniciativa, que reclamaba «impulsar los cambios normativos necesarios para suprimir las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales, entidades que fomenten la inmigración ilegal y organizaciones ideológicas que no respondan a un interés general demostrado».

En una iniciativa que comportaba un decálogo de peticiones al Gobierno andaluz, PP y Cs han avalado con sus votos ocho de ellas.

El Parlamento ha aprobado la demanda de plantear al Gobierno andaluz «restringir con carácter general el empleo de las subvenciones directas mediante su asignación nominativa», de las que reclama que «deberán quedar sujetas a una adecuada justificación de su fundamento, su cuantía y los compromisos que implican para sus beneficiarios».

Sobre la utilización de la subvención nominativa, Vox pide que se ajuste a «los requisitos que se incluyen en la Ley General de Subvenciones y, por lo tanto, excluir aquellas otras figuras que no tienen la consideración de subvención pública, sino de entregas dinerarias no subvencionables, y de manera específica, aquellas aportaciones dinerarias para la ejecución de una concreta partida presupuestaria que se realizan entre los agentes de una administración, cuyos presupuestos se integran en los presupuestos generales de la administración a la que pertenecen».

Otras de las peticiones aprobadas en la iniciativa de Vox se dirige a «reforzar el control y seguimiento de los libramientos pendientes de justificación de subvenciones nominativas y excepcionales», planteamiento al que suma «propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades pagadas y no justificadas debidamente» para evitar «el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados».

Las exigencias de Vox se dirigen a «reforzar la justificación del interés público y general en el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas, no bastando con presumir el interés público, que además debe ser constitucional y legítimo», demanda a la que suma «avanzar en la exigencia de un mínimo de complementariedad y cofinanciación, en casos en que se puedan obtener beneficios de las actividades subvencionadas» tras advertir del «carácter gratuito y a fondo perdido que tradicionalmente ha caracterizado muchas líneas de subvenciones».

Vox ha demandado en su PNL «potenciar principios de exigencia de reintegro de las subvenciones a los beneficiarios así como a los sucesores vinculados al mismo y la aplicación generalizada del procedimiento sancionador», y aboga por la sanción «con al menos 5 años sin recibir subvenciones, ayudas o cualquier tipo de garantía o fondo público» para los beneficiarios con la obligación de reintegrar una subvención aun cuando haya prescrito el derecho de la Administración a su reintegro.

Vox exige en su PNL desarrollar «eficacia y eficiencia mediante la exigencia de evaluación y rendición de cuentas de la actividad subvencional», por cuanto considera que se debe «informar periódicamente a los correspondientes órganos legislativos del empleo que se hace de los fondos públicos recibidos».

«Empobrecimiento de la población»

Vox quiere igualmente que la Junta de Andalucía se dirija a la Administración del Estado para «revisar y evaluar la totalidad de sus subvenciones» para «determinar el cumplimiento de los principios de necesidad, oportunidad, eficiencia y transparencia», así como que esa información deberá ser accesible para «todos los interesados».

En su argumentación de la iniciativa, Vox ha sostenido que «en el caso de Andalucía, el régimen de la subvención ha traído consigo un empobrecimiento generalizado de la población en beneficio de los partidos políticos que se han sucedido en el Gobierno de la Junta de Andalucía y los sindicatos de su entorno», por lo que ha colegido que «en el ámbito del mercado, esta cultura ha expulsado a multitud de pymes que contaban con un modelo de negocio viable».

A juicio de Vox, «el Estado de las Autonomías ha potenciado enormemente este régimen, que han multiplicado por 17 el número de subvenciones contribuyendo con ello al empobrecimiento de España, ya que se ha fomentado el desempleo y se ha incrementado la desigualdad social».

Posturas de PSOE, PP, Cs y Podemos

La diputada del PSOE Mercedes Gámez ha señalado que «no vamos a apoyar ni una coma ni un ápice de su discurso» al considerar que la iniciativa de Vox «pretende acabar con la sociedad civil organizada», entre los que ha mencionado a los sindicatos o las asociaciones feministas, por lo que ha considerado que «no queremos una sociedad de pensamiento único como parece que se desprende de esta propuesta». «Esto es construir democracia», ha sostenido.

El parlamentario del PP Pablo Venzal ha trasladado a Vox que su comportamiento se asemeja a quienes «a las primeras de cambios buscan excusas para no pagarle al casero, somos compañeros de pisos, el casero son los andaluces y son ellos los que están pagando», por lo que ha planteado que «tengan presente que queda mucha legislatura y le tendemos la mano desde la sensatez». Venzal ha recordado sobre la iniciativa que la legislación vigente sobre los partidos políticos determina que éstas son «subvenciones incondicionadas».

El diputado de Cs Enrique Moreno ha considerado sobre la iniciativa de Vox que «es muy populista, muy poco seria y rigurosa», reflexión que ha hecho a partir del planteamiento de «eliminar todas subvenciones a personas físicas y jurídicas que no cumplan evidentes fines de utilidad pública y social», aun cuando ha considerado que «la parte dispositiva es bastante razonable», aunque en ésta «hay algunos disparates», entre los que ha planteado el hecho de «meter a todos en el mismo saco», en referencia a los destinatarios de las subvenciones.

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández ha señalado que la PNL de Vox es «como una carreta, es una iniciativa que arma mucho ruido y está vacía», además de reprocharle que con la iniciativa presentada busca «crear miedo, mentir, difamar, no dudan en pisotear a quien haga falta para sembrar odio».

«No quieren construir nada positivo», ha apostillado Fernández, antes de recriminarle aspectos como que «niegan la violencia machista» y sostener que «disparar contra los sindicatos es disparar contra los trabajadores».