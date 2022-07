Podemos deja tirado a IU y se desentiende del batacazo electoral andaluz: «Nuestra marca no estaba»

Podemos, que ha estado haciendo campaña durante un mes por la coalición Por Andalucía (de la que no formaban parte de forma oficial porque entregaron tarde la documentación y quedaron ridículamente fuera de los comicios del 19J), dejan sola ahora a Inma Nieto (IU) y dicen que no ha habido batacazo electoral porque «nuestra marca no estaba». Una marca, Podemos, que efectivamente no estaba en las papeletas pero cuyos políticos, sin embargo, sí entrarán en el Parlamento andaluz como independientes.

Todo empezó con un comentario de un tuitero a Martina Velarde, diputada de Podemos y líder de la formación en Andalucía. Éste le adjuntaba unas palabras pronunciadas en Cadena Ser que aseguraban que «la marca Podemos está ya muy gastada» y que «no es la primera vez que sufre un batacazo electoral». La respuesta épica de Velarde: «Si nuestra marca no estaba». Primera ocasión en la que se desligan de Por Andalucía pese a que gracias a esa coalición tendrán representación parlamentaria.

«Habla de batacazo de Podemos en las últimas elecciones andaluzas…», le insiste el tuitero, a lo que Velarde vuelve a insistir en que Podemos «no se presentó como partido y no estaba en la papeleta, así que por estar Podemos no será».

Así recula ahora Martina Velarde tras pedir el voto durante un mes a una coalición en la que siempre han hecho como si hubieran entregado la documentación a tiempo. Ahora, tras el batacazo electoral, dejan solos a sus compañeros de coalición y se desentienden por completo del batacazo electoral.

Cabe recordar que Martina Velarde es precisamente la secretaria general de Podemos Andalucía y, por tanto, la máxima responsable de que la formación haya tenido una tan pésima gestión que ni siquiera fueron capaces de entregar la documentación a tiempo. Un ridículo histórico que ahora, tras darles la espalda los andaluces, les sirve para decir que el batacazo electoral no va con ellos. Y esto, señores, es Podemos.