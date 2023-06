Una mujer incendia el piso de su ex novio en Córdoba y la detienen con un cuchillo y un martillo

No saldrá en los principales telediarios y medios de comunicación porque no es considerada violencia machista. Sin embargo, una vez más, ha pasado. Una mujer ha intentado agredir a un hombre hasta el punto de incendiar su casa. Concretamente, la Policía Local de Córdoba ha detenido en la madrugada de este jueves a una mujer acusada de prender fuego al piso de su ex novio, en la Avenida de Libia de Córdoba capital, y le han intervenido en el momento de los hechos un mechero, un cuchillo y un martillo.

Según han confirmado fuentes de la investigación, los hechos han ocurrido sobre las 5:25 horas, instante en el que han alertado de que el hombre con el que había mantenido una relación la detenida se encontraba en el interior del inmueble, situado en el número 75 de la citada avenida, esquina con la Calle Olimpia.

Al respecto, el varón ha salido por sus propios medios y los vecinos del bloque han sido desalojados, aunque ya han regresado a sus hogares, mientras que la vivienda afectada ha quedado calcinada. Las primeras pesquisas apuntan a que la mujer ha sido quien ha prendido fuego.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han actuado en la zona hasta las 7:00 horas, al tiempo que la mujer detenida ha sido puesta a disposición de la Policía Nacional para la instrucción de diligencias.

Robo

En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha detenido este miércoles a un varón acusado de intentar robar en un bar de la zona de La Fuensanta de la capital cordobesa y herir a un hombre que medió para evitar los hechos. La autoridad judicial ha acordado su ingreso en prisión provisional.

Según informan fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en la apertura del establecimiento, tras lo cual se personaron en la zona agentes del Cuerpo Nacional de Policía para detener al varón, que ha pasado a disposición judicial este jueves y se le acusa de la supuesta comisión de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y lesiones.

Al respecto, el hombre portaba un arma blanca con la que hirió a otro varón, quien ha resultado con heridas leves y ha sido dado de alta tras una primera asistencia sanitaria.