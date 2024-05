Muere un anciano en silla de ruedas al caer por el hueco del ascensor en una residencia de Almería

Un hombre de avanzada edad ha fallecido al precipitarse con su silla de ruedas por el hueco del ascensor de la residencia de mayores de Serón (Almería), de la que era usuario. La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16:00 horas de este martes en el citado centro residencial, ubicado en la calle doctor Francisco Rodríguez, cuando el anciano, que tenía problemas de visibilidad, habría accedido al ascensor que utilizaba de forma habitual y habría caído por el hueco del mismo desde varios metros de altura.

El personal de la residencia acudió en un primer momento hasta el lugar de los hechos al escuchar el ruido la caída, según explican fuentes del centro, de titularidad y gestión municipal y concertado con la Junta de Andalucía. El hombre era conocido por ser «muy activo» y «colaborativo» en la vida social de la residencia, de 81 plazas.

Por el momento, las causas del accidente se mantienen bajo investigación policial, si bien la principal hipótesis pasa por un posible fallo del elevador, que se mantiene precintado por la Guardia Civil.

El aparato había pasado recientemente los controles pertinentes, tanto su revisión mensual como la bianual que se exige desde el Ministerio de Industria, según han indicado desde el centro residencial, que ha lamentado el fallecimiento del usuario y ha expresado su consternación y tristeza por los hechos.

Por su parte, el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene, ha trasladado el «más sentido dolor» y «preocupación» de la corporación municipal por lo ocurrido. El primer edil ha declinado pronunciarse ante este «triste y desafortunado incidente» por «el bien de los residentes, de las familias y de los trabajadores», al menos hasta que la investigación judicial en curso y la abierta por el propio Ayuntamiento avancen y permitan aclarar el suceso para comunicarlo «con total transparencia».

«Es una persona bastante mayor que iba en silla de ruedas y llevaba bastante tiempo en la residencia, aunque no es de Serón, pero sí vecino de la provincia de Almería. Es una situación enormemente complicada. Uno no se explica cómo pueden ocurrir accidentes de este tipo. Los técnicos no son capaces de explicarlo», ha concluido.

Ya el pasado 17 de abril, un hombre de 27 años murió en Fuengirola (Málaga) al precipitarse por el hueco de un ascensor cuando intentaba saltar entre dos ventanas de su domicilio porque se había olvidado las llaves. Los bomberos rescataron con vida a la víctima, de origen colombiano, pero falleció en hospital al día siguiente.