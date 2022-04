El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha eludido este lunes entrar en disputa con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, que en las últimas fechas ha mostrado su disconformidad con un posible adelanto electoral que ratifique la práctica desaparición de su partido en la comunidad.

En declaraciones este lunes a los periodistas en San Fernando (Cádiz), Moreno ha manifestado al respecto que «cada uno tiene su opinión y hay que respetarla», aunque ha dejado claro que sus intenciones pasan por gobernar en solitario y evitar una nueva coalición con Ciudadanos (Cs).

Anteriormente, Marín ha exhibido por activa y por pasiva su rechazo a que los comicios andaluces se celebren en junio. Las últimas encuestas electorales, recordemos, otorgan a Cs el 4,3% de los sufragios. El actual socio de gobierno del PP-A perdería 19 de sus 21 diputados y caería en picado hasta situarse como intrascendente quinta fuerza.

El vicepresidente de la Junta ya ha negado tres veces a Moreno y sus intenciones. «No comparto sus prisas», señalaba este domingo en declaraciones a la Cadena SER. El pasado viernes, ya había calificado de «error» no agotar la presente legislatura y un día antes deslizaba que «no sería acertado» llamar a los andaluces a las urnas en el mes de junio. «No es el mejor momento», defiende Marín, alegando que no existe bloque parlamentario.

Pero Moreno ya ha recalcado que el adelanto no responde a fines políticos sino económicos. Los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta han insistido en la necesidad de arrancar 2023 con nuevos Presupuestos para hacer frente al actual escenario económico, marcado por la inflación y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

«Yo aspiro a gobernar en solitario en Andalucía. Ése es mi objetivo y le pediré a los andaluces su confianza, a los de un lado y a los de otro, para hacer un gobierno fuerte y sólido y de una mayoría equilibrada, ponderada, razonable, sensata y con capacidad de empujar hacia el futuro», ha zanjado Juanma Moreno.

Rocío Ruiz «confía» en Moreno

Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha ratificado este lunes su confianza en Juanma Moreno, de quien ha asegurado que «va a tomar la mejor decisión».

La diputada andaluza, a preguntas de los periodistas en Sevilla, ha recalcado que entiende «los pros y los contras» de un posible adelanto electoral en la comunidad y que «confía» en la decisión final que adopte el líder de la Junta.

«Creo que es un potestad del presidente», ha subrayado la consejera, insistiendo en que «está segura» de que Moreno «tomará la mejor decisión para los andaluces». «Esta reflexionando. Está en un momento muy difícil económicamente y entiendo también los pros y los contra», ha zanjado Ruiz antes de firmar convenios con siete entidades bancarias para mejorar la atención a las personas mayores en Andalucía.