Moreno destroza a Montero por coger una pancarta defendiendo la sanidad a la que recortó 1.500 millones

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha denunciado que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, haya cogido una pancarta en la manifestación convocada en Sevilla por sindicatos y el colectivo Marea Blanca en defensa de un sistema sanitario público al que, en su etapa como consejera, recortó 1.500 millones de euros.

Durante la intervención de este lunes en el Parlamento, la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha señalado que aquella es «la manifestación más multitudinaria desde que es presidente de la Junta de Andalucía» y ha criticado la situación de la sanidad pública en la región. Márquez ha acusado que Moreno «ha mentido hace poco» cuando prometía que «los andaluces íbamos a poder ver a nuestro médico (de cabecera) en menos de 72 horas» y ha reiterado que «ha mentido cuando dijo que no iba a despedir a ningún profesional sanitario, y ha mentido cuando dijo que les iba a hacer contratos de más de seis meses».

María Márquez ha advertido que «miles de andaluces» han estado en contacto, preguntándole a Moreno si «no se está enterando de lo que está pasando en estos momentos en Andalucía» y responsabilizándolo de que «la salud se haya convertido en el segundo problema de los andaluces». Además, ha cuestionado qué piensan los andaluces al escuchar que «la sanidad hoy funciona mejor que antes», cuando existen ciudadanos que han de esperar horas en urgencias.

En respuesta, Moreno ha defendido que «personalmente» siente un profundo respeto por todos aquellos que se manifiestan en defensa de sus derechos, pero ha denunciado que «la sociedad civil no se deja expresar libremente» y ha criticado que la manifestación haya sido ocupada por decenas de políticos, lo cual, en su opinión, roba el espacio que corresponde a la ciudadanía.

«¿Puede explicar qué pinta cogiendo una pancarta la consejera que más daño hizo a la sanidad pública en Andalucía, y qué favor le hace al movimiento social legítimo en defensa de una mejora de la sanidad pública que el PSOE-A use y monopolice una manifestación que no le corresponde, que no es suya, llevando autobuses y llevando decenas de militantes?», ha cuestionado Moreno, que ha recordado también que, en su etapa como líder de la oposición, se han celebrado manifestaciones por la sanidad con la participación de hasta 50.000 personas, y ha acusado a los socialistas andaluces –con su presencia y su pasado en la gestión sanitaria– de haber hecho «un flaquísimo favor» a quienes legítima y voluntariamente exigen una sanidad mejor.

María Márquez ha afirmado que «el pasado en Andalucía ya es usted», recordando que cuando Montero era consejera de Salud «el 46% de los andaluces veía a su médico de familia en 24 horas», porcentaje que, según ella, ha descendido al «16%» con Moreno al mando. La portavoz ha insistido en que Moreno «ha mentido antes» y «ha mentido ahora» y ha reiterado su acusación de que la actual gestión destroza la sanidad pública.

En su segunda intervención, el presidente ha subrayado que en la sanidad andaluza «se hacen 500.000 actos sanitarios diarios» y ha rechazado que los socialistas acudan al Parlamento «a manchar y a arrastrar por el barro cientos de miles de actuaciones» de los profesionales que, de manera vocacional, se entregan a esta sanidad. Además, ha reiterado que, en la etapa en que Montero era consejera, «recortó 1.500 millones de euros» al sistema y ha denunciado que «quien llevaba la pancarta el otro día» echó a la calle a 7.700 profesionales de la sanidad. Ha advertido también que, en el año largo que queda de legislatura en Andalucía, habrá «un problema de coherencia, entre lo que se hizo y lo que usted quiere decir que tiene que hacer el PSOE».

Por último, ha señalado que en la etapa del PSOE-A «nadie se ha preocupado de planificar cuándo se iban a jubilar miles de médicos» y que «se han expulsado profesionales», concluyendo que, tras «todo ese daño», le corresponde al actual Gobierno andaluz «reconstruir» la situación de la sanidad pública.