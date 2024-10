Una mayoría susanista para echar a Espadas del PSOE andaluz: así se elegirá al candidato

El movimiento de base del socialismo andaluz, Bases Andaluzas Socialistas (BAS), ya trabaja para presentar un nuevo proyecto de integración y unidad que conforme una alternativa de cara al 15º Congreso regional del PSOE de Andalucía (PSOE-A) que se celebrará a comienzos del próximo año, tal y como avanzó en primicia OKDIARIO Andalucía. Pero, ¿quién está detrás de esta corriente crítica que quiere acabar con el fin del mandato de Juan Espadas y, con ello, quitar el yugo de Ferraz sobre el PSOE-A?

BAS está liderado por Luis Ángel Hierro, que fue el tercero en discordia en las primarias del PSOE andaluz de junio de 2021, que dejó a Espadas como secretario general del PSOE-A en detrimento de Susana Díaz. Curiosamente, sin embargo, de los ocho firmantes hay cuatro que apoyaron en las primarias a Susana Díaz, dos que apoyaron a Juan Espadas y dos que apoyaron a Luis Ángel Hierro, que es, precisamente, la persona que lleva meses organizando esta plataforma.

Sin embargo, fuentes de BAS aseguran a OKDIARIO Andalucía que lo que «aún no está sobre la mesa» es el candidato que se enfrentará a Espadas en el 15º Congreso regional del PSOE de Andalucía que se celebrará a comienzos del próximo año. «Primero ilusionar y sumar. Pero lo habrá seguro. Obviamente, los que en su día tuvieron más apoyos tienen más responsabilidad en valorar quién puede contar con el apoyo de los suyos y además sumar al resto», señalan las mismas fuentes.

Para escoger a ese candidato que haga frente a Espadas en BAS piensan, sobre todo, en el debate en Canal Sur: «Queremos colocar en el atril del PSOE a una persona que pueda ganar a Juanma Moreno Bonilla en ese debate. Si lo tienes en mente, ese será el candidato o candidata». «La otra característica es que sea integrador desde el momento cero, exactamente lo contrario que Juan Espadas. Por eso BAS es importante, porque surge sumando. De los ocho primeros firmantes hay dos que apoyaron a Espadas, dos que apoyaron a Hierro y cuatro que apoyaron a Susana», señalan.

«En todo caso lo normal es que el nombre aparezca cuando esté acabando el congreso federal. Lo que sí te aseguro es que habrá candidatura a Juan Espadas sí o sí», añaden las mismas fuentes.

Esta plataforma, que suma e integra a militantes socialistas que apoyaron a distintas candidaturas en las primarias del 14º Congreso Regional, mantiene que el PSOE-A necesita, por un lado, «una transformación profunda en su acción política y, por otro, una regeneración y renovación del proyecto, que tenga decisión propia en la defensa de los intereses de Andalucía».

Firmantes de BAS

Ramón Soto Carrillo (PSOE de Almería), militante de la agrupación de Carboneras, ex secretario general de Juventudes Socialistas de Almería y miembro del Comité Directos del PSOE de Andalucía; Juan Luis Belizón (PSOE de Cádiz), militante de la Agrupación Local de Chiclana y ex delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz; Teresa Alonso Montejo (PSOE de Córdoba), militante de la Agrupación Local de Lucena, miembro del Comité Director del PSOE-A y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lucena; Juan José Martín Arcos (PSOE de Granada), militante de la Agrupación Local de Pinos Puente y ex diputado en el Parlamento de Andalucía; Francisco Javier Martínez Ayllón (PSOE de Huelva), afiliado agrupación Local PSOE Huelva capital, ex concejal de Aljaraque y ex diputado provincial; María de los Ángeles Jiménez Samblás (PSOE de Jaén), militante del PSOE de Jaén y miembro del Comité Provincial del PSOE de Jaén y ex delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Jaén; José Ortiz García (PSOE de Málaga), militante de la Agrupación Local de Torremolinos y miembro del Comité Federal del PSOE; y el ex alcalde de Torremolinos Pedro Atienza Montero (PSOE de Sevilla), militante de la Agrupación Local Sur “Rosa Luxemburgo” de Sevilla y profesor Titular de Economía Pública de la Universidad de Sevilla.