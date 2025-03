Manu Sánchez reivindica la sanidad pública andaluza que trató su cáncer: «Gracias a ella hoy estoy aquí»

El humorista y presentador Manu Sánchez recibió este 28F la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos y al recoger el galardón en el Teatro de la Maestranza de Sevilla hizo un alegato de la sanidad pública andaluza que le ha ayudado a superar un cáncer: «Ni Houston ni Pamplona, gracias a ella hoy estoy aquí», dijo el sevillano en el acto institucional de entrega de las distinciones por el Día de Andalucía.

Manu Sánchez sufrió un cáncer testicular en 2023 que le tuvo varios meses apartado de los escenarios y de la televisión y que le obligó a someterse a quimioterapia: «Permítanme hoy que tenga palabras de agradecimiento para nuestra sanidad pública: mimémosla, cuidémosla, protegámosla. Sé que la manta es corta, que si tiramos para la sanidad igual se nos ve por otro lado, pero yo lo he aprendido a palos cuando llegó esta enfermedad y me dijeron ‘Manu, tienes cáncer’. Tuvieron que esperar un poquito mi empresa, mis proyectos, mi teatro, mis viajes, mi turismo… Pues que esperen. Lo primero es lo primero y lo urgente es la sanidad pública. Así como hoy la medalla es a los valores humanos, eso es lo que pido: valor y humanidad. Cuidemos y mimemos nuestra sanidad pública, por favor. Gracias a ella hoy estoy aquí. Me encuentro muy bien, feliz, es un día para decirle a mi gente y a los míos que hay que celebrar después de haber pasado un tiempo duro», afirmó el humorista.

«No se puede ser más andaluz que yo; no por nada, sino porque he nacido dos veces en el mismo sitio y el mismo día: Virgen del Rocío, 5 de septiembre, 1985 y 2023. Así celebré mi 38 cumpleaños, con una operación a vida o muerte, abierto de par en par para todos ustedes. La cosa salió bien, y hoy reproduzco esa frase de mi oncóloga, Begoña Pérez, a la que pregunté: ‘Begoña, ¿a dónde voy? ¿Qué hago?’. Me dijo: ‘Ve donde quieras’. ‘¿Pamplona? ¿Houston?’, le pregunté. ‘Ve donde quieras, pero cuando esos casos se complican acaban aquí, en este centro de referencia. Cuando todo se pone difícil la vida te la salvamos en la sanidad pública de Andalucía’, concluyó Manu Sánchez su emotivo discurso.

La modelo y presentadora Eva González, que estuvo al frente de la gala en la que se otorgaron las Medallas de Andalucía y las distinciones de Hijo Predilecto, no pudo contener las lágrimas al recibir en el escenario a su amigo. «Es muy emocionante», reconoció.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no fue ajeno a las palabras del humorista y presentador y reaccionó con un mensaje publicado en sus redes sociales: «Nos has emocionado a todos. Enhorabuena, de corazón, por la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos. La sanidad pública es orgullo de Andalucía».