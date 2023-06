Málaga se queda sin su gran sueño: la Expo 2027 se celebrará en Belgrado

No ha podido ser. Málaga no será sede de la Expo 2027, que se celebrará en la ciudad de Belgrado (Serbia) tras imponerse por tan sólo once votos a la candidatura española, que lo hacía con la propuesta La era urbana: hacia la ciudad sostenible. Málaga se queda así fuera de un podio que ya ocupan Barcelona (Expo 1929), Sevilla (Expo 1992) y Zaragoza (Expo 2008).

La votación final ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en París, en la 172ª asamblea general de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE, por sus siglas en francés), luego de la tercera y última presentación de los candidatos -Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia), Belgrado, San Carlos de Bariloche (Argentina) y Málaga-.

En la primera ronda Serbia ha logrado 54 votos; España, 42; Estados Unidos, 19; Tailandia, 16; y Argentina, ocho, siendo este país el primer eliminado. En la segunda ronda, de nuevo Serbia ha encabezado los votos con 69, seguida de España con 48, Estados Unidos con 21 y Tailandia con 15. A la ronda final han accedido España y Serbia, que se ha impuesto finalmente a la candidatura malagueña -81 votos a 70- bajo el lema Juguemos para la humanidad: deporte y música para todos.

La candidatura española ha mostrado en todo momento «buenas sensaciones» y optimismo. Málaga ha sido la primera en defender su candidatura, arropada por personalidades del mundo del cine y del deporte como Paz Vega, Pau Gasol y Sergio Ramos. Luz Casal ha puesto la voz cantando en directo Un lugar perfecto.

La decepción también se ha dejado notar en Málaga capital, donde la candidatura ha organizado un acto público desde bien temprano en la céntrica calle Alcazabilla para seguir esta jornada. Allí se han reunido numerosos vecinos y miembros de la Corporación municipal.

Reacciones

Tras conocer la votación, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado que la presentación malagueña «ha sido muy buena», pero «Serbia ha sabido trabajar mejor». «Nosotros tenemos una gran ciudad. Es un proyecto de reflexión y de solución a los temas de sostenibilidad de las ciudades, y con Expo o sin Expo trataremos de que salga adelante», ha añadido.

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha señalado que se tardará «más, pero el sueño será posible». «Muchísimas gracias a quienes han trabajado tanto por y para la candidatura de Málaga durante varios años. Hemos hecho un enorme trabajo que será útil para la ciudad. Tardaremos más, pero el sueño continúa y lo haremos posible», ha recalcado en sus redes sociales.

También se ha pronunciado al respecto el actor malagueño Antonio Banderas. «¡Felicidades a la ciudad de Belgrado por ser elegida sede de la Expo 2027! Aquí, en Málaga, la tristeza ha durado unos minutos porque vivimos apegados a nuestra alegría natural. ¡Seguimos mirando al futuro y no podremos evitar seguir siendo felices!», ha manifestado en sus redes sociales.

Antonio Banderas es una de las personalidades del mundo de la cultura que ha respaldado la candidatura de Málaga, que además del institucional ha recibido el apoyo del mundo del deporte y del tejido empresarial y productivo, entre otros.