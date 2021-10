Macarena Olona, portavoz adjunto y secretaria general de Vox en el Congreso, mueve masas. Que es una de las caras más visibles de la formación que preside Santiago Abascal es un hecho que se confirma cuando llena plazas o en el momento en el que no puede dar un paso sin que le griten un ‘¡guapa!’ o le pidan una foto. En Sevilla, la diputada de Vox se siente como en casa, y es en la capital hispalense donde ha logrado reunir a cientos de personas para celebrar la Fiesta Nacional. Tras ello, y antes de acudir a una novillada en La Cartuja, ha concedido una entrevista a OKDIARIO Andalucía en la que repasa la relación PP-Vox, da por muerto a Ciudadanos y en la que sigue sin despejar incógnitas cuando es cuestionada por su hipotético liderazgo en Vox Andalucía de cara a las próximas elecciones en la comunidad, previstas para finales del año que viene… si no hay sorpresas.

Pregunta (P): ¿Cómo está la relación entre PP y Vox?

Respuesta (R): La relación Vox-PP, desde el infame discurso del presidente Casado en la moción de censura en el que llegó a acusar falsamente a Santiago Abascal, que tiene esa historia de lucha contra ETA tan dura a nivel personal y familiar, de pisotear la sangre de las víctimas de ETA, las relaciones entre presidentes están por completo rotas. Pero, lo que tiene que importar a los españoles es que eso bajo ningún caso nos ha condicionado a la hora de tomar decisiones.

«Las relaciones entre Santiago Abascal y Pablo Casado están por completo rotas»

Y no hemos dejado de tomar ninguna decisión por el interés general pensando en el PP, pensando en cómo les podría perjudicar o en cómo nos podría beneficiar; nosotros no nos movemos de nuestro sitio, y eso es lo que, cada vez con mayor coherencia, ven los españoles. Por eso la confianza que nos depositan es cada vez mayor.

P: ¿Te haría ilusión ser candidata?

R: No miento cuando digo que no estamos en ese momento. Cuando se convoquen las elecciones a la Junta de Andalucía será el momento en el que tomemos una decisión. Y la tomarán los órganos pertinentes del partido. Desde luego, si algo tenemos claro es que no nos preocupan las siguientes elecciones. Nos preocupan las siguientes generaciones. Y para eso, tenemos muy claro que es necesario que Vox entre en gobiernos, y con mucha fuerza.

«Tengo muy claro que los siguientes gobiernos serán con Vox o no serán»

Porque hasta ahora lo que hemos visto con el PP y con el PSOE es que los cambios de gobierno han sido siempre reemplazos, pero no ha habido una alternativa real. No ha habido un cambio de políticas. Y Vox sí representa ese cambio de políticas. Un cambio de políticas que pasa por defender España y el interés de los españoles. Y para eso necesitamos entrar en gobiernos con fuerza.

Tengo muy claro que los siguientes gobiernos serán con Vox o no serán. Así que espero que lo tengan muy claro quienes quieran llegar a la Moncloa, o a la Junta de Andalucía, y necesariamente necesitan entrar de la mano con Vox. O es con Vox o no va a ser. Y es con Vox no significa darles nuestro apoyo desde fuera o de manera gratuita. Ha llegado el momento en el que Vox asuma gobierno.

P: ¿Ha desaparecido Ciudadanos?

R: Ciudadanos, igual que Podemos, tiene lo que se merece. Se lo han ganado a pulso. Y lo que merece es la indiferencia absoluta por parte de la ciudadanía, por parte de los españoles, que en los diferentes exámenes electorales, el último lo hemos visto en la comunidad autónoma de Madrid, les están poniendo en el sitio que merecen, que es la absoluta irrelevancia. Yo he tenido que sufrir a Ciudadanos en la negociación de ayuntamientos y de comunidades autónomas en el año 2019. Yo he podido comprobar en primera persona cómo lo único que les mueve es su interés personal.

«Ciudadanos, igual que Podemos, tiene lo que se merece. Se lo han ganado a pulso. Y lo que merece es la indiferencia absoluta»

En Andalucía, el señor Juanma Moreno está fiando la suerte de los andaluces a un partido que si algo ha demostrado es que es equivalente a traición, porque no le ha dolido en prendas traicionar los gobierno de los que formaba parte, acuchillando al PP en Murcia o como intentó en Madrid, con tal de mantener su cuota de poder.

No me cabe la menor duda de que en las próximas elecciones, tanto las andaluzas como las elecciones generales, los ciudadanos les pondrán en el sitio en el que se merecen, que es en la irrelevancia. Porque además en el caso del señor Marín está demostrando, y simplemente voy a ser gráfica y expresiva como lo sería en la calle, que es un flojo.

«En el caso del señor Marín está demostrando, y simplemente voy a ser gráfica y expresiva como lo sería en la calle, que es un flojo»

Lo que necesita Andalucía es un gobierno fuerte, con Vox dentro, que entre a San Telmo con una escoba, y que ponga fin, pero de verdad, a esos 40 años de corrupción socialista, acabando con esas estructuras administrativas que suponen una auténtica carga para todos los contribuyentes andaluces, y que ponga fin a una serie de incoherencias y políticas que solamente han pensado en los políticos y no en el interés de los andaluces.