Lo que llega a Andalucía no es normal y la AEMET pide que nos preparemos: segunda borrasca de la semana

La AEMET pide que nos preparemos para afrontar la segunda borrasca de la semana, será mejor que empecemos a ver llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Lo hace de tal manera que tendremos que empezar a ver llegar estos cambios importantes que serán una realidad en breve. El tiempo se acaba convirtiendo en algo del todo inesperado, cuando tenemos por delante un cambio de tendencia que afectará una de las zonas más destacadas del país.

Andalucía sufre las consecuencias de este aumento de las temperaturas que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, después de que cada día en el que los detalles se acaben convirtiendo en una novedad plena que nos afectarán de lleno. El tiempo será el que parece que no nos dará una sorpresa en unos días en los que cada elemento cuenta.

La AEMET nos explica lo que llega a Andalucía y no es normal

No es normal lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. El tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas de estas jornadas en las que cada detalle será el que marcará la diferencia.

Estaremos pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tendremos que ver acercarse a este cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. Esta zona del país estará muy afectada por este aumento de las temperaturas que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Andalucía será una de las partes del país que tendrá que empezar a prepararse para un cambio importante que podría acabar siendo el que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Es hora de saber qué es lo que nos acompañará en breve en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Lo que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Segunda borrasca de la semana

Esta previsión del tiempo puede cambiarlo todo por completo, tal y como nos explican desde la AEMET: «En la vertiente atlántica, cielos nubosos, con brumas y nieblas matinales, sin descartar lloviznas ocasionales, disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de la comunidad, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios en la depresión del Guadalquivir y en descenso en las demás zonas; máximas en ascenso, salvo en el extremo oriental, donde descenderán. Vientos de poniente moderados en el Estrecho y flojos a moderados en el litoral mediterráneo, flojos variables en el resto, tendiendo a componente oeste».

La previsión del tiempo de la AEMET no tiene lugar a dudas: «Tras el paso de la borrasca, se prevé un tiempo estable en buena parte de la Península y Baleares por la influencia de las altas presiones. No obstante, en el noroeste, el Cantábrico y el oeste del Sistema Central, los cielos seguirán nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas e intermitentes, que en Asturias y el nordeste de Galicia pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta. En cuanto a Baleares y el resto de la Península, se esperan cielos poco nubosos, aunque con nubosidad alta. Se esperan algunas nubes bajas matinales asociadas a brumas en la mitad oeste peninsular y mayor presencia de nubosidad cuanto más hacia el noroeste por la tarde. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Es posible la formación de brumas matinales en Galicia, el sudoeste, el Estrecho, litorales del nordeste y sin descartarlas en zonas de montaña de la mitad occidental. Calima débil en Alborán. Las temperaturas máximas bajarán en Galicia, el Cantábrico, incluso de forma notable, y la meseta norte, y subirán en Baleares y el resto de la Península, especialmente en los litorales mediterráneos y Andalucía. Se podrán superar los 35 grados en los prelitorales de Valencia, la vega del Segura y Baleares. Las mínimas bajarán de forma generalizada, siendo este descenso más acusado en la mitad este peninsular. En Canarias apenas habrá cambios en las temperaturas».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en Asturias y el nordeste de Galicia. Temperaturas altas en Baleares y prelitorales mediterráneos. Descenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental». Andalucía vivirá unos días en los que las luvias pueden aparecer en cualquier momento.