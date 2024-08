La letra pequeña del último auto acerca de nuevo a Del Nido Benavente a la presidencia del Sevilla

La guerra societaria en el Sevilla FC ha sumado este miércoles un nuevo capítulo. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla denegaba de nuevo las medidas cautelares solicitadas de manera urgente por el ex presidente José María del Nido Benavente contra varias decisiones del actual consejo de administración del equipo. Como en otras ocasiones, el ex presidente alega que le niegan su derecho a votar en contra durante las juntas generales de accionistas que se celebraron en diciembre de 2023 y marzo de 2024. Sin embargo, en esta ocasión el juzgado ha dejado una letra pequeña muy positiva para del Nido Benavente.

El juez entiende que no había motivos ahora, por la ausencia de «mora procesal», para el cese del órgano rector del Sevilla FC, pero añade en su fallo unos detalles que ha analizado en sus redes sociales el abogado y asesor jurídico César Romero de la Osa Martínez. «El 11 de diciembre de 2024 habrá transcurrido el plazo de seis años desde que se produjera la agrupación de acciones en la junta de 10 de diciembre de 2018, de manera que no podría justificarse la denegación del derecho de voto a tales acciones sin el riesgo de asumir la posible comisión de un delito societario previsto en el artículo 293 del Código Penal. Por tanto, a partir de esa fecha y con independencia del resultado de este procedimiento (que, a buen seguro, finalizará con posterioridad a esa fecha), el demandante podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones agrupadas, por lo que podrá conseguir la adopción de los referidos acuerdos», señala el citado auto, reproducido por Estadio Deportivo, que avisa también a los actuales consejeros de lo que ocurriría si, de nuevo, se opusieran a que Del Nido Benavente exprese su opinión individual.

Así, De la Osa Martínez subraya que el auto de este lunes 29 de julio daba una pista del camino que podría seguir el letrado hispalense para no tener que esperar hasta la víspera de Navidades: «La Audiencia dice que sólo hay delito si la ilegalidad es clara. El juez mercantil dice que la ilegalidad será clara en diciembre. Y dice cuál es el camino a seguir para dar cautelares: pedir algo evidente (que te dejen votar) y pedir cautelarmente que tengan que respetarlo. En mayo advertí que una vía para que el juez permitiese el derecho de voto a DNB era una acción declarativa, donde sí veo la posibilidad garantista de las cautelares. A lo mejor lo que debería hacer es presentar una demanda meramente declarativa («quiero que me reconozcan mi derecho a votar») antes y no después de celebrar la junta».