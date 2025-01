Los jueces apoyan a la magistrada del caso Juana Rivas tras el señalamiento de Pablo Iglesias

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha difundido un comunicado este viernes en el que los jueces de Violencia sobre la Mujer defienden y apoyan a la jueza Aurora Angulo tras las críticas recibidas por el despacho de abogados de Juana Rivas y el señalamiento que ha hecho el pseudomedio de Pablo Iglesias y Pablo Echenique, que ha titulado: «Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas».

El despacho de abogados de Juana Rivas ha emitido una nota de prensa en la que mencionaban directamente el nombre de la jueza y donde la acusan de no entender la violencia vicaria. Todo esto ha sucedido por la decisión que Angulo ha tomado este viernes de no aceptar la petición de Juana Rivas de que su hijo no tuviera que volver a Italia con su padre -quien tiene la custodia- por el presunto maltrato físico y psicológico que, precisamente, se está investigando en Cagliari. Además, cabe recordar que Rivas ya intentó hacer esta petición en España en 2022 y no funcionó, ya que el niño volvió a Italia antes de que se tomara una decisión. En este sentido, cabe recalcar que, como recuerda la magistrada, otro juzgado en España ya ha tomado medidas sobre este caso hace pocos días, por lo que no pueden intervenir de nuevo.

Los jueces firmantes del comunicado consideran que las críticas del despacho de Rivas no son justas, ya que no se trata de un simple cuestionamiento de una decisión judicial, sino de un ataque personal a la jueza, que podría afectar a su reputación y al prestigio de todos los jueces que trabajan en casos de violencia de género. También creen que este tipo de campañas en los medios -como el de Pablo Iglesias- pueden desprestigiar el sistema judicial y generar desconfianza en las mujeres que buscan protección. Por ello, el comunicado rechaza estas acusaciones, muestra su apoyo a la jueza Aurora Angulo y pide que se valore con responsabilidad cómo se manejan estos casos en los medios de comunicación.

En el citado artículo de Diario Red, de Pablo Iglesias y Pablo Echenique, escriben lo siguiente: «Llama la atención que la magistrada supuestamente especializada en violencia de género no tenga en cuenta la violencia vicaria relatada por el menor y también por su madre y su hermano mayor en dos denuncias interpuestas una en España y otra en Italia».