La izquierda andaluza critica a Montero por liderar al PSOE andaluz «sólo los fines de semana»

La izquierda andaluza no ha acogido de buena gana la vuelta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la comunidad como líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A). El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado este viernes a Montero, que este fin de semana será ratificada como secretaria general del PSOE-A en el congreso regional que se celebra en Armilla (Granada), que hacer oposición al presidente de la Junta, Juanma Moreno, supone estar «a tiempo completo» en Andalucía, defendiendo los intereses de sus ciudadanos, y «no sólo los fines de semana».

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García ha expresado, sobre la llegada de Montero a la secretaría general del PSOE-A, que la renovación en ese partido «no puede ser volver al modelo de Susana Díaz (ex secretaria general del PSOE-A y ex presidenta de la Junta)». «Nosotros no queremos ni el pasado de los gobiernos del PSOE-A, ni el presente nefasto con el gobierno de la derecha, sino que queremos futuro y en eso estamos empeñados en Adelante Andalucía», según ha señalado. En cuanto a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la próxima semana, ha manifestado que tienen pocas expectativas sobre su resultado por «dos razones».

En primer lugar, ha explicado que el Gobierno andaluz del PP «no está pensando en Andalucía», sino en «darle dinero a la patronal hotelera, a las constructoras o a la sanidad privada, mientras que no está preocupado por que se cierren colegios o centros de salud».

En segundo lugar, según ha agregado, el Gobierno de Pedro Sánchez aplica una política fiscal que consiste en que tribute el salario mínimo interprofesional y en hacer «regalos fiscales» a los ricos. José Ignacio García ha señalado que su formación no tiene ninguna «esperanza» en PSOE y PP.