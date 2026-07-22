Investigan a dos personas en Jerez de la Frontera por estafar más de 100.000 € a una empresa valenciana

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha logrado esclarecer una sofisticada estafa informática que permitió a dos personas de Jerez de la Frontera (Cádiz) hacerse con 105.000 euros mediante la conocida modalidad de fraude Business Email Compromise (BEC), una técnica basada en la suplantación de la identidad digital de empresas o proveedores para engañar a sus víctimas y desviar pagos a cuentas controladas por los delincuentes.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició después de que una empresa ubicada en Valencia realizara el pago de una factura pendiente por importe de 105.000 euros tras recibir un correo electrónico que, aparentemente, había sido enviado por uno de sus proveedores habituales.

En ese mensaje se comunicaba un supuesto cambio de la cuenta bancaria en la que debía abonarse la factura. Para dar credibilidad al engaño, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico prácticamente idéntica a la original del proveedor. La única diferencia consistía en una ligera modificación en las últimas letras del dominio, un cambio casi imperceptible que permitió que la comunicación pareciera completamente legítima.

Confiando en la autenticidad del mensaje, la empresa ordenó la transferencia del importe a la nueva cuenta bancaria indicada en el correo. El fraude no fue descubierto hasta días después, cuando el proveedor real reclamó el pago de la factura y ambas partes comprobaron que nunca se había solicitado ningún cambio en los datos bancarios para el cobro.

A partir de ese momento, el equipo de la CiberComandancia de la Guardia Civil inició una investigación especializada en la que analizó las comunicaciones electrónicas utilizadas durante la estafa y realizó un seguimiento del recorrido del dinero transferido.

La investigación permitió reconstruir la operativa empleada por los presuntos autores, identificar a la titular de la cuenta bancaria que recibió los fondos y determinar el sistema utilizado para desviar el pago y tratar de dificultar el rastreo del beneficio económico obtenido de forma ilícita.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha identificado e investigado a los dos responsables de esta estafa informática, ambos vecinos de Jerez de la Frontera. El caso ha quedado esclarecido y las diligencias practicadas han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Sagunto (Valencia), que continuará con la tramitación del procedimiento.