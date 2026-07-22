La Audiencia Provincial de Almería juzga al acusado de asesinar a su mujer de 49 puñaladas en Roquetas de Mar

La Audiencia Provincial de Almería celebra este miércoles, 22 de julio, el juicio con jurado contra José T.V., acusado de asesinar a su esposa, María Nieves Gamarra, en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar en octubre de 2024. El Ministerio Fiscal sostiene que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género y solicita para el procesado una condena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género.

Según el escrito de acusación provisional, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba descansando en su dormitorio. La Fiscalía mantiene que el acusado aprovechó que la mujer estaba acostada y llevaba tapones en los oídos, una circunstancia que reducía su capacidad para advertir el peligro y defenderse del ataque.

Según la acusación pública, el procesado utilizó un cuchillo de cocina de aproximadamente 12 centímetros de hoja y la atacó de manera sorpresiva, asestándole un total de 49 puñaladas. Las lesiones, repartidas por distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza y el torso, provocaron un shock hipovolémico y respiratorio que acabó causándole la muerte.

El Ministerio Público considera que el acusado actuó con alevosía al aprovechar la situación de indefensión de la víctima y aprecia también ensañamiento, al entender que la agresión se prolongó más allá de lo necesario para causarle la muerte, incrementando de forma deliberada su sufrimiento.

La investigación también sitúa el crimen en un contexto de deterioro de la relación matrimonial. La Fiscalía sostiene que María Nieves, de 56 años, había decidido poner fin al matrimonio semanas antes de los hechos y se encontraba inmersa en un proceso de divorcio. Aunque ambos seguían compartiendo domicilio, la intención de la mujer era abandonar la vivienda de forma inminente.

El escrito de acusación describe una convivencia marcada durante años por los celos y las conductas de control del acusado. Entre esas actuaciones se incluyen la vigilancia de las actividades de la víctima, reproches constantes por sus relaciones personales y expresiones consideradas vejatorias y humillantes. La mujer llegó a denunciar estos hechos en 2021 y 2023.

Como consecuencia de una de esas denuncias, el acusado fue condenado en agosto de 2021 a una pena de alejamiento e incomunicación durante tres meses. Tras el cumplimiento de esa medida, ambos retomaron la convivencia. Asimismo, la víctima llegó a contar con dos órdenes de protección y recibió atención a través de la red municipal de centros de información a la mujer hasta octubre de 2023, momento en el que decidió dejar de participar en esas medidas de apoyo.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita diez años de libertad vigilada una vez cumplida la condena, la prohibición de acercarse o comunicarse con la hija de la víctima durante 30 años y una indemnización de 200.000 euros por los daños morales ocasionados. La acusación particular eleva la petición de cárcel hasta los 29 años.

La defensa, por su parte, no discute que el acusado fuera el autor de los hechos, aunque rechaza que existiera una planificación previa del crimen. Su letrado sostiene que actuó en un estado de obcecación y solicita que los hechos sean calificados como un delito de homicidio, con una pena de siete años y medio de prisión. También reclama que se apliquen las atenuantes de confesión y de reparación del daño, al haberse abonado previamente una parte importante de la indemnización destinada a la hija de la fallecida.