Real Betis El Hermano Mayor de la Macarena ‘enciende’ al sevillismo en una ofrenda floral del Betis con polémica

El Real Betis realizó este miércoles, un año más, su tradicional ofrenda floral a una de las hermandades de la capital hispalense. El templo elegido en el arranque de esta nueva temporada ha sido la basílica de María Santísima de la Esperanza Macarena, un acto en el que han estado presentes la plantilla, el cuerpo técnico y el consejo de administración, encabezado por su presidente Ángel Haro.

Los béticos han sido recibidos por el Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, que en su discurso dejó entrever sus colores: «El Betis es la primera corporación de la ciudad, luego hay otra, y luego está la Hermandad de la Macarena». La cofradía se ha visto obligada a matizar unas palabras en las que, sin siquiera citarlo, colocaba en segundo lugar al club rival de la ciudad, el Sevilla FC, gesto que la institución de Nervión ha percibido como un ninguneo.

«La hermandad de la Macarena y el Real Betis Balompié suman 554 años de historia. Pero comparten cosas importantísimas. ¿Quién no sabe de la universalidad del Betis? ¿Y quién no sabe que la Macarena tiene 17.000 hermanos y está presente en 117 países del mundo?», se preguntaba el Hermano Mayor del templo de la Resolana, ajeno a la polémica que desencadenaría después.

👀 Las declaraciones de José Antonio Fernández Cabrero, Hermano Mayor de La Macarena. 🟢 "El Real #Betis es la primera corporación de la ciudad, luego hay otra y luego está la Hermandad de La Macarena". 📹 @Hdad_Macarena TVpic.twitter.com/D0QhON7RUO — David Cejudo Alarcón (@dcejudooficial) September 6, 2023

Ante el revuelo mediático generado, la Hermandad de la Macarena ha puntualizado la alocución de Fernández Cabrero. A través de sus redes sociales, la corporación ha afirmado que «no se identifica con ningún equipo y que respeta a los dos clubes» de la capital.

«Aclaración: a raíz de las palabras del Hermano Mayor durante la ofrenda floral del Real Betis, la Hermandad desearía que no se malentendieran ni se le dieran interpretaciones que no están en el ánimo de la Corporación ni de su Junta de Gobierno», apuntan, aunque sin dar su brazo a torcer: «El Hermano Mayor se ha referido a la ‘primera institución de la ciudad’ por el número de socios, datos obtenidos en fuentes oficiales y contrastadas, y como elemento retórico para hacer una analogía con el número de hermanos de la Macarena y su representatividad social», añaden.

🔴 ACLARACIÓN | A raíz de las palabras del Hermano Mayor durante la ofrenda floral del Real Betis, la Hermandad desearía que no se malentendieran ni se le dieran interpretaciones que no están en el ánimo de la Corporación ni de su Junta de Gobierno. — Hermandad de la Macarena (@Hdad_Macarena) September 6, 2023

«Como no puede ser de otra manera, la Hermandad de la Macarena no se identifica con ningún equipo y respeta a los dos clubes de la ciudad con los que mantiene una magnífica relación institucional», zanja el comunicado. Lo que parecía ser una semana tranquila sin fútbol doméstico, ha acabado con la vuelta de Sergio Ramos al club rojiblanco y con una ofrenda floral no exenta de polémica.