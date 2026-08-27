Hallan el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en un trastero de Triana (Sevilla)

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido localizado en avanzado estado de descomposición en el interior de un trastero situado en la calle Tejares, en el barrio sevillano de Triana. El hallazgo se produjo durante la tarde-noche del pasado martes, después de que un vecino alertara a la Policía tras percibir un fuerte olor procedente de uno de los espacios del inmueble.

El aviso se produjo alrededor de las 20:30 horas. El vecino, al detectar el intenso olor que procedía del trastero, decidió ponerse en contacto con los agentes para advertir de la situación. Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el edificio de la calle Tejares. Una vez abierto el trastero señalado, los agentes encontraron en su interior el cadáver de una mujer. El cuerpo se encontraba ya en un avanzado estado de descomposición, lo que apunta a que la fallecida llevaba varios días en el interior del habitáculo antes de ser localizada. Por el momento, no se ha determinado cuánto tiempo exacto llevaba allí.

Sin signos aparentes de violencia

Uno de los elementos que está marcando las primeras investigaciones es que el cuerpo no presentaba aparentemente signos de violencia. Las fuentes policiales apuntan a que, a falta de conocer los resultados definitivos de la autopsia, no existen indicios iniciales que permitan considerar que se trata de una muerte violenta.

No obstante, la investigación permanece abierta para determinar las circunstancias concretas del fallecimiento. La ausencia de signos externos de violencia no permite establecer por sí sola la causa de la muerte, por lo que serán las pruebas forenses las que permitan esclarecer qué ocurrió.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo establecido para este tipo de intervenciones. Hasta el lugar se desplazó la comisión judicial, además de efectivos de la Policía Científica y agentes del Grupo de Homicidios, que llevaron a cabo una inspección del espacio donde había aparecido el cadáver.

Traslado al Instituto de Medicina Legal

La comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver alrededor de las 22:30 horas del martes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde está previsto que se practique la autopsia. Este examen será determinante para conocer la causa del fallecimiento y permitirá a los investigadores disponer de más información sobre lo ocurrido.

La empresa responsable de los trasteros ha señalado, además, que la mujer era cliente del espacio y que había abonado su mensualidad pocos días antes de que se produjera el hallazgo.