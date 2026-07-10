La forma de disfrutar la playa en España ha cambiado y Salduna Beach es el mejor ejemplo de la nueva tendencia

Bendito verano. Bendito es hasta que te encuentras caminando sobre una arena ardiente, bajo un sol abrasador y cargando con los bártulos de toda la familia. La sombrilla al hombro, la nevera en una mano, las hamacas en la otra, los flotadores y esa inevitable gota de sudor que empieza a recorrer la espalda mientras intentas encontrar el hueco perfecto. Si es en primera línea, mejor. Alrededor, las prisas, las quejas de una familia deseando que todo esté listo cuanto antes y la carrera por abrir la hamaca, colocar las toallas y empezar, por fin, a «relajarse», aunque el ojo siga permanentemente puesto en la orilla para comprobar que todos permanecen a salvo.

Durante décadas, ese ha sido el ritual que protagonizaba cada día de las vacaciones de verano en familia. Pero algo ha cambiado. En los últimos veranos, la forma de disfrutar de la playa ha evolucionado. Cada vez son más quienes buscan conservar todo lo bueno que ofrece un día junto al mar, pero dejando atrás la parte más «engorrosa». Porque ir a la playa ya no tiene por qué significar cargar con media casa, soportar el calor desde primera hora o pasar el rato en alerta.

Hoy, la experiencia se entiende de otra manera. Más cómoda, más relajada y también más gastronómica. Una forma de disfrutar del mar donde el objetivo no es solo bañarse, sino alargar la jornada hasta el atardecer entre una buena comida, un cóctel, una hamaca frente al mar y un ambiente cuidado. Y es precisamente ahí donde los beach clubs se han convertido en los nuevos protagonistas del verano.

Entre ellos destaca Salduna Beach, uno de esos lugares que cuidan la experiencia de principio a fin y de los que cuesta marcharse incluso cuando el sol ya empieza a ponerse en el horizonte.

Mucho más que un restaurante frente al mar

Situado entre Marbella y Estepona, frente a la Playa Salduna, este beach club se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles de la Costa del Sol para quienes buscan combinar gastronomía, relax y unas vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Su propuesta va mucho más allá de un restaurante de playa. Aquí la experiencia comienza desde primera hora de la mañana y puede alargarse hasta bien entrada la tarde, incluso cuando el sol empieza a esconderse sobre el horizonte. Restaurante, rooftop, zona lounge y hamacas frente al mar conviven en un mismo espacio pensado para disfrutar del verano sin prisas.

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Una cocina mediterránea que mira al mar

La cocina de Salduna Beach gira alrededor de una materia prima cuidadosamente seleccionada, donde el producto fresco y de temporada marca el ritmo de la carta.

Los entrantes son clásicos reinventados, como la ensaladilla rusa con gambitas, las croquetas de jamón o los boquerones en vinagre, junto a propuestas con un toque más internacional, como los langostinos panko con mayonesa de kimchi o el saam de cangrejo de concha blanda.

El mar también protagoniza la selección de crudos, donde destacan las ostras, el aguacate relleno de atún rojo de almadraba o el ceviche de lubina, mientras que las frituras mantienen vivo el sabor más auténtico de Andalucía con calamares, taquitos de bacalao o gamba cristal con huevos fritos y pimientos asados.

Quienes prefieren propuestas más ligeras encontrarán ensaladas pensadas para el verano, como la de bogavante y mango o la ensalada Salduna, con pollo empanado, parmesano, tomate seco, espinacas y el aliño propio de la casa.

Del arroz al pescado de lonja

Los platos principales mantienen el protagonismo del Mediterráneo.

Los arroces son uno de los grandes reclamos de la casa, especialmente el arroz caldoso de carabineros o la fideuá de pulpo.

La carta de pescados cambia según la llegada diaria de la lonja, permitiendo encontrar especies como rodaballo, urta, corvina o San Pedro preparados a la brasa. A ellos se suman opciones fijas como la lubina a la sal, el lenguado o las almejas.

También hay alternativas para quienes prefieren la carne, con propuestas como el solomillo de ternera, el entrecot a la brasa, la pluma ibérica o la hamburguesa Salduna, elaborada con queso scamorza, cebolla caramelizada y mayonesa de trufa.

Además, los más pequeños cuentan con una carta propia con opciones como lagrimitas de pollo, fish & chips de bacalao, espaguetis con tomate o miniburguesas.

Y para terminar, una selección de postres donde destacan la tarta de queso, el postre de texturas de chocolate o el ya conocido Ginos, elaborado con fruta fresca, chocolate blanco fundido y helado de vainilla.

Cócteles con vistas al Mediterráneo

Uno de los espacios más especiales de Salduna Beach es su rooftop, desde donde las vistas alcanzan incluso la costa africana en los días despejados.

Allí la experiencia continúa con una cuidada carta de cócteles, desde clásicos como el Negroni, el Bellini o los mojitos hasta propuestas de autor como I Love Salduna o Mola Mia. Tampoco faltan los frozen cocktails, perfectos para combatir las altas temperaturas del verano.

El lujo de no tener que preocuparse por nada

Pero si hay algo que convierte a Salduna Beach en un auténtico beach club es su forma de entender el descanso.

Sus hamacas frente al mar permiten disfrutar de una jornada de playa con servicio de bebidas y cócteles, olvidándose de cargar sombrillas, neveras o bolsas imposibles. Todo está pensado para que la única preocupación sea elegir entre darse otro baño o quedarse unos minutos más contemplando el Mediterráneo.

A ello se suma una agradable zona lounge sobre la arena, perfecta para prolongar la sobremesa, disfrutar de una copa al atardecer o simplemente dejar que el tiempo pase.

Y así es la nueva forma de entender el verano. Seguir disfrutando de la playa como siempre, pero con el confort, la tranquilidad y la experiencia que convierten un día cualquiera junto al mar en un recuerdo mucho más especial.