Pilar González Modino, senadora de Adelante Andalucía hasta el pasado mes de julio, ha hecho un llamamiento en redes sociales en busca de trabajo tras perder su cargo público después del descalabro del partido en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio.

La política, que recibía un sueldo de 86.004,80 euros anuales como senadora, se ha visto obligada a recurrir a las redes para prolongar su trayectoria profesional. A sus 60 años, González Modino ha recalcado que está lejos de su jubilación y ha enumerado algunas de las virtudes que a su juicio le hacen merecedora de una nueva oportunidad laboral. «Soy multitarea, aprendo rápido», ha subrayado.

En un mensaje difundido este miércoles, la que fuera también secretaria general del Partido Andalucista (PA) ha querido probar suerte, aún consciente de que su currículum juega en su contra.

«Estoy buscando activamente empleo. Y he decidido utilizar también este canal. Soy multitarea, aprendo rápido y he andado muchos caminos. No tengo edad para jubilarme y aún tengo tiempo de aportar y aprender viejos y nuevos conocimientos. He conseguido alcanzar algunos de mis objetivos vitales y profesionales, pero conservo intacta la capacidad y el coraje para recorrer nuevos caminos», ha publicado la ex senadora.

«Me dicen que el currículum juega en mi contra, pero el pundonor del trabajo bien hecho lo aprendí de mi madre. Y esa máxima me acompaña y me guiará siempre. Destaco mi experiencia en la industria editorial, en el mundo de la comunicación audiovisual, en tareas institucionales y como docente», señala González Modino, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. «Si saben de algo, razón aquí. Gracias», concluye su mensaje.

Hilo👇 — Pilar González ۞ (@Pilaresdiferent) October 5, 2022

González Medino fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla entre 2004 y 2005, cargo que abandonó para ejercer como diputada en el Parlamento de Andalucía hasta 2008, año en que accedió a la secretaría general del Partido Andalucista. En enero de 2011 se proclamó candidata a la alcaldía de Sevilla y un año después presentó su dimisión tras las denuncias del propio consejo de garantías del PA de querer fundar otro partido. Y así fue. Creó la asociación ecoandalucista Primavera Andaluza y anunció su abandono de la política, aunque no tardó mucho en volver.

Para las elecciones autonómicas de 2018 se constituyó como partido político y confluyó dentro de Adelante Andalucía, además de presentarse a las elecciones municipales de Dos Hermanas (Sevilla) como candidata a la alcaldía. Logró cuatro concejales. En diciembre de 2019 cogió el relevo de Esperanza Gómez como senadora, cargo que perdió tras los comicios del pasado 19J, en los que Adelante Andalucía, formación liderada por Teresa Rodríguez, logró tan sólo dos escaños.