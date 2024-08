Una ex diputada del PSOE al alcalde de Sevilla: «Tu esguince cerebral debería impedir tu actividad»

El esguince de tobillo sufrido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), no sólo ha alterado la agenda del regidor, sino también las redes sociales. Tras el mensaje del popular este martes anunciando su lesión, la ex diputada socialista del Parlamento de Andalucía Rosa Ríos ha pasado al ataque y le ha acusado de padecer un «esguince cerebral».

El alcalde de Sevilla informaba esta mañana en X (Twitter) de que como consecuencia de un esguince de tobillo, su participación en las ceremonias de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, se limitará a acudir a la misa que se celebrará en la catedral y no podrá formar parte de la tradicional procesión. «Un esguince de tobillo no me va a impedir que siga con mi actividad de alcalde», subrayaba.

«Debería impedir tu actividad de alcalde permanente tu esguince cerebral», le ha espetado Ríos. Tras su desafortunado comentario, varios concejales populares del Ayuntamiento de Sevilla han exigido al PSOE andaluz una rectificación. A esta hora de la tarde el mensaje no ha sido borrado.

Una de ellas ha sido Blanca Gastalver, delegada municipal de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones: «Esto es auténtica falta de respeto. No se puede tolerar nunca, sea o no cargo público. Como familia de una niña con necesidades especiales, solicito al PSOE de Andalucía

responsabilidades y una explicación sobre este mensaje de odio».

Esto es auténtica falta de respeto hacia una persona. No se puede tolerar nunca, sea o no cargo público. Como familia de una niña con necesidades especiales, solicito al @psoedeandalucia @_JuanEspadas responsabilidades, y una explicación, sobre este mensaje de odio. https://t.co/yYLOvSwq1V — Blanca Gastalver Molina (@blancagastalver) August 13, 2024

Otro en reaccionar a las palabras de Ríos ha sido el concejal de Derechos Sociales, José Luis García: «Espero que Juan Espadas y el PSOE de Andalucía le pidan explicaciones y la retirada inmediata de este tuit. Usted ha sido diputada y cargo de la Junta de Andalucía. No puede ni debe hablar así de una persona lesionada o enferma, atacando encima a personas con discapacidad. Despreciable cuanto menos».

También ha exigido «una rectificación inmediata» Martín Torres, portavoz del PP en la Diputación de Sevilla: «Las personas que albergáis tanto odio y rencor jamás podréis representar los intereses públicos honorablemente. Espero que Juan Espadas tome nota de lo que tiene en su partido».

Ríos, muy activa en redes sociales, no sólo ha insultado a Sanz. En las últimas 24 horas ha publicado mensajes ofensivos contra el diputado en el Congreso Miguel Tellado («su sonrisa revela una estupidez extraordinaria»), la diputada nacional Ester Muñoz («tu existencia es cínica e insolvente») y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano («patético»), entre otros. También ha retuiteado imágenes que muestran a Isabel Díaz Ayuso realizando el saludo nazi.

La gravedad es tu existencia cínica e insolvente en esta sociedad nuestra . Mal educada . — Rosa Ríos (@RosaRios73) August 12, 2024

Ríos, recordemos, fue parlamentaria autonómica durante ocho años (2004-2012) por la provincia de Jaén y también ocupó cargos de alta dirección en la Junta de Andalucía. Con Susana Díaz fue directora general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Anteriormente, ejerció como directora general de Desarrollo Territorial. En el hemiciclo andaluz fue portavoz de Salud y también fue concejal en el Ayuntamiento de Cazorla, su ciudad natal.