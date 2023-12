Espadas afirma que de la reunión entre el PSOE y los separatistas saldrá «una España más fuerte»

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este lunes en Huelva, tras la reunión entre el PSOE y Junts en Suiza, que es «necesario trasladar a la normalidad el diálogo entre partidos políticos». Después de las negociaciones entre socialistas e independentistas, dice, saldrá una «España más fuerte» y más cerca de una «convivencia» exitosa.

Como de costumbre, Espadas no se ha salido ni un ápice de la senda marcada por Ferraz y por un Pedro Sánchez que en 2016 proclamaba rotundo: «¿Qué dicen ahora los que me acusaban de pactar con el independentismo para ser presidente?».

Según el líder del PSOE-A, estas negociaciones «se han producido con normalidad antes, ahora y seguirán produciéndose», y «si se cumplen los objetivos marcados, lo de menos es dónde se reúnen», todo ello sin entrar a valorar la figura del verificador internacional, porque si «se ha buscado es porque tiene capacidad para aportar cosas».

A preguntas de los periodistas antes de mantener una reunión con la junta directiva de Freshuelva, Espadas ha manifestado la «necesidad» de «trasladar a la normalidad el diálogo entre partidos políticos», porque este tipo de conversaciones, «que puede entenderse como algo llamativo desde el punto de vista mediático», se han producido «dentro y fuera de España con normalidad, antes y ahora, y seguirán produciéndose, y lo importante son los resultados de esas reuniones».

«Lo importante es conseguir los objetivos marcados, que son los de la conciliación de intereses y la búsqueda de acuerdos por la convivencia y la normalización de la situación política. Si esos objetivos se cumplen, lo de menos es dónde se reúne uno, lo fundamental es hacerlo con la voluntad de conseguir cosas que sean buenas para la gente», ha remarcado.

En cuanto a la figura del verificador designado entre ambos partidos -el diplomático salvadoreño Francisco Galindo-, el socialista ha subrayado que no «entra en eso», porque en una reunión «hay personas que tienen perfiles distintos», y «si están sentadas en una mesa es porque son útiles a la búsqueda de los resultados que se persiguen en la reunión». «Por tanto, no entro en la selección de una persona u otra, ya que si se ha buscado es porque tiene capacidad para aportar cosas; y ésta es la cuestión. Es mejor medir dentro de unos meses, dentro de unos años, en función de los resultados, que ponernos a etiquetar o a descalificar ahora a alguien en función, sencillamente, de lo que pensemos o de las ganas que tengamos de que ese acuerdo no fructifique», ha aseverado.

Al respecto, Espadas ha reiterado que lo que España «necesita» es «trabajar, normalizar la situación y dejar, probablemente, otras cuestiones que son más anecdóticas», porque «todos los partidos políticos se han reunido».

«Consolidación» de la democracia

Asimismo, se ha referido a un ejemplo dado por el ex presidente socialista de la Junta Rafael Escuredo durante un acto en Sevilla este mismo lunes, ya que «el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez consideró que lo mejor para la transición política en España y para la consolidación de la democracia era mandar a un enviado suyo a hablar con Santiago Carrillo -secretario general del Partido Comunista de España-, que estaba fuera de España, para buscar la mejor fórmula para que volviera».

«El mismo Adolfo Suárez, además, envió a una persona de su confianza a hablar con (Josep) Tarradellas, que era el símbolo del independentismo de Cataluña, pero lo hizo pensando y creyendo en que hacía lo mejor en ese momento para la consolidación de la democracia en España, y hoy, muchos años después, lo vemos con normalidad, porque aquello funcionó», ha agregado.

Al respecto, el socialista ha propuesto que «se haga lo mismo ahora», es decir, «confiar en que esto va a servir para que España sea más fuerte, para que el proyecto, en este caso de convivencia, que queremos para todos los territorios de España, se culmine con éxito».

Además, Espadas ha avanzado que habrá «más reuniones». Por ello, «de lo que se trata, en definitiva, es explicar luego los resultados cuando se produzcan acuerdos», pero «ahora lo que hay es trabajo y diálogo», ha zanjado.