Un electricista de Bédar lo pierde todo en el incendio de Los Gallardos y pide ayuda para volver a trabajar

«No quiero dar lástima; quiero volver a trabajar». Con ese mensaje, Rubén, un electricista y fontanero de Bédar (Almería), ha puesto en marcha una campaña solidaria para recuperar las herramientas que perdió durante el incendio declarado el pasado 13 de julio en la comarca de Los Gallardos, un fuego que arrasó miles de hectáreas y obligó a desalojar a numerosos vecinos.

El incendio cambió su vida en apenas unos minutos. Mientras una gran pared de llamas avanzaba hacia él, Rubén asegura que no pensó en sus pertenencias, sino en salvar a sus animales. Consiguió ponerlos a salvo y escapar con vida, pero el fuego destruyó su coche, su motocicleta y todas las herramientas con las que desarrollaba su trabajo desde hacía años.

«No quiero que esta campaña dé pena, quiero volver a trabajar», explica en la iniciativa solidaria que ha lanzado para intentar recuperar su actividad profesional.

Desde que se produjo el incendio, Rubén ha tenido que cancelar los trabajos que tenía programados y comunicar a sus clientes que, por el momento, no puede atenderles. La pérdida de sus equipos le ha dejado sin la posibilidad de ejercer su profesión, de la que asegura haber vivido siempre.

Su objetivo, explica, no es depender de las donaciones, sino reunir el dinero suficiente para adquirir de nuevo el material imprescindible para ejercer como electricista y fontanero. Entre los equipos que necesita figuran un generador eléctrico, herramientas profesionales, equipos de medición de corriente y diagnóstico, así como distintos instrumentos especializados para instalaciones eléctricas y trabajos de fontanería, algunos de ellos valorados en más de 800 euros.

Además de recuperar su medio de vida, Rubén sostiene que quiere volver cuanto antes para ayudar en la reconstrucción de Bédar y prestar servicio a sus vecinos, muchos de los cuales también se han visto afectados por el incendio. «Quiero que esta campaña sea el impulso que me permita levantarme y seguir adelante haciendo lo que siempre he hecho», señala.

La iniciativa también hace un llamamiento a quienes no puedan colaborar económicamente para que compartan la campaña y ayuden a darle difusión. «Cada aportación me acercará a recuperar mi profesión y a volver a trabajar cuanto antes», afirma.

La historia de Rubén ha tenido repercusión en distintos medios de comunicación nacionales, donde relató cómo logró escapar de las llamas tras priorizar el rescate de sus animales frente a cualquier bien material. Ahora, tras haber sobrevivido al incendio, afronta el reto de reconstruir su futuro profesional con la ayuda de quienes quieran contribuir a que pueda volver a ganarse la vida con su oficio.