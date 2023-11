Eduardo Inda: «José Luis Sanz ha convertido Sevilla en un ciudad limpia, ordenada y segura»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha inaugurado este jueves la jornada ‘Presente y futuro del sector turístico en Andalucía’, celebrada en Sevilla, y organizada por este periódico con el patrocinio de Cajasol. Desde ahí, ante personalidades tan importantes como el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz (PP), Inda ha celebrado la «maravillosa» ciudad en la que se está convirtiendo la capital hispalense con el gobierno popular y ha puesto especial énfasis en la importancia de la limpieza, la seguridad y la movilidad para seguir siendo una ciudad puntera a nivel turístico.

«Conocí a José Luis Sanz hace años, cuando era alcalde de Tomares, y lo que más me sorprendió fue lo limpia y ordenada que estaba la ciudad, cuando llegué ahí vi una ciudad de cuento», ha comenzado recordado Inda, que asegura que, entonces, conoció a «un político de fuste, serio, honrado y trabajador». «José Luis Sanz está haciendo en Sevilla lo que hizo en Tomares. Hacer de la ciudad una ciudad que esté ordenada, que sea limpia, que tenga buen aspecto. Y eso es lo primero que tiene que tener para poder acoger turistas», ha argumentado el director de OKDIARIO.

«Ayer me di un paseo por la noche por Sevilla, y la verdad es que la vi más limpia que nunca. Además, está haciendo de la capital hispalense una ciudad más segura. Ya no hay zonas en Sevilla por la que no se pueda circular. Es una ciudad muy segura, cosa que no ocurre por ejemplo en Barcelona, donde las posibilidades de que te roben son ciertamente elevadas», ha continuado exponiendo Eduardo Inda, que ha subrayado otro de los retos que le quedan al gobierno de Sanz: el del tráfico. «Ya ha mejorado, pero aún queda. Aunque es verdad que cambiar los desastres que dejan los socialistas lleva tiempo. Pero ya se está en ello», ha explicado Inda.

«Sevilla y Andalucía son zonas absolutamente llamadas al turismo. Llamadas a recibir visitantes todos los días. ¿Dónde hay edificios como la Giralda o como la Alhambra? ¿Dónde hay playas como en Cádiz o Huelva? ¿Dónde hay municipios como Jerez, que tiene una magia especial? ¿Dónde hay ciudades como Málaga, con más y mejores museos por metro cuadrado que la mayor parte de ciudades de Europa? ¿Dónde hay campos de golf tan increíbles y tan maravillosos como en la Costa del Sol?», ha señalado Eduardo Inda, que ha aseverado que «Andalucía es turismo».

«En Andalucía me siento como en casa, sois los mejores anfitriones del mundo», ha continuado esgrimiendo el director de OKDIARIO, desde donde ha asegurado que seguiremos protegiendo «ese mundo taurino que este Gobierno socialcomunista, que está en un golpe de estado permanente y que quiere cargarse la España constitucional, también se quiere cargar». «Desde luego, en OKDIARIO van a encontrar una resistencia más. Como la Maestranza no hay absolutamente nada», ha espetado Inda.

Antes de dar paso al alcalde de Sevilla, Inda también ha querido recordar que «el golpismo sanchista se quiere cargar la caza, una actividad fundamental para que se desenvuelva con naturalidad la naturaleza», otro de los aspectos que seguiremos defendiendo en OKDIARIO a capa y espada.