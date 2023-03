Dunia (PSOE): «Pedí ayuda a la secretaria de Igualdad Andrea Fernández por el acoso y nunca me contestó»

A la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, le crecen los enanos. Hace unos días, el mediador Marco Antonio Navarro, que da nombre al escándalo encabezado por el socialista Tito Berni, señalaba ante Eduardo Inda a Fernández como una de las dirigentes socialistas presentes en la cena de la trama en el restaurante madrileño Ramsés. Este miércoles, una trabajadora -socialista- de la televisión pública de Melilla cuenta en exclusiva a OKDIARIO Andalucía cómo, ante una presunta situación de acoso sexual perpetrada por el gerente de la cadena, el también socialista Yeray Díaz, la secretaria de Igualdad socialista hizo oídos sordos, aun sabiendo toda la cúpula del PSOE de Melilla la grave situación.

Dunia Amar es una empleada de Radio Televisión Melilla (RTVM) que ha decidido contar a OKDIARIO Andalucía algunos de los graves episodios de acoso (sexual y laboral) a los que fue sometida por parte de Yeray Díaz. Según relata en una entrevista concedida a este medio, «pedí ayuda tanto a Elena Fernández Treviño (consejera de Igualdad de Melilla -PSOE-), como a Gloria Rojas (vicepresidenta de Melilla y secretaria general del PSOE en la Ciudad Autónoma), como a Sabrina Moh (Delegada del Gobierno en Melilla), como a la Secretaria de Igualdad a nivel nacional, Andrea Fernández».

«A todas les pedía ayuda por escrito. Andrea Fernández nunca me contestó. Me sale en leído. Ella me seguía en Instagram, me conocía, y no quiso contestarme cuando le dije lo que estaba pasando y la verdad es que creo que ese fue mi último grito de ayuda. La escribí en enero de 2022», relata a OKDIARIO Andalucía.

Es decir, que absolutamente todo el PSOE, tanto a nivel nacional como de la Ciudad Autónoma, sabía perfectamente que Yeray Díaz sometía a algunos de sus trabajadores a un constante acoso que propició, entre otras cosas, que un 25% de la plantilla de la cadena pública que estaba bajo su gestión estuviera de baja psicológica. En el caso de Dunia Amar, por cierto también socialista, lleva ya un año y tres meses con tratamiento psicológico y psiquiátrico por una situación a todas luces escandalosa. Y más sabiendo que la cúpula socialista sabía lo que estaba pasando… y calló.