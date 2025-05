El dueño del perro viral abandonado en una carretera niega los hechos: «Me dejé la puerta abierta»

Una perra corriendo tras un coche en la carretera A-1203, entre Mojácar y Garrucha (Almería), desató una oleada de indignación este lunes tras difundirse un vídeo en redes sociales. Aunque PACMA denunció un supuesto abandono y pidió colaboración ciudadana, una persona cercana al dueño ha asegurado que todo se debió a un descuido y que el animal nunca fue abandonado.

Según esta versión, el propietario, que reside en una parcela de la zona, salió en coche sin percatarse de que se había dejado la puerta abierta, lo que permitió que la perra, llamada Gertrudis, lo siguiera por la carretera. «El conductor no abandonó al animal», ha insistido esta fuente, que niega que el hombre se bajara para dejarla intencionadamente. Asegura que, al percatarse de que otros vehículos le hacían señales con las luces, «dio la vuelta por un camino de tierra para recogerla y volver a casa».

El vídeo, grabado por un conductor que circulaba detrás, muestra al animal corriendo tras el coche mientras se oyen gritos de indignación de los testigos. PACMA, por su parte, tildó los hechos de «cobardes y crueles» y denunció que el propietario «recogió al perro solo tras ser increpado».

No obstante, la persona cercana al dueño sostiene que este adoptó a Gertrudis recientemente, que la «quiere y cuida muchísimo», y que ha evitado pronunciarse públicamente porque no tiene redes sociales ni desea exponerse mediáticamente. Afirma también que está a la espera de difundir un vídeo actual de la perra para aclarar lo ocurrido. PACMA, por el momento, no ha respondido a quienes aseguran conocer toda la versión de los hechos y han intentado contactar para rectificar lo que consideran un malentendido.