Detenido por atropellar a un repartidor de Glovo y arrastrarlo sobre el capó durante 4 km en Algeciras

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que circuló durante cuatro kilómetros con un repartidor de Glovo sobre el capó de su furgoneta por la A-7, en Algeciras (Cádiz).

Los hechos, recogidos en un vídeo que rápidamente se hizo viral en redes sociales, ocurrieron el pasado 29 de noviembre, cuando en una rotonda próxima a un centro comercial del casco urbano se originó una discusión entre el conductor de la furgoneta y el repartidor, que circulaba en motocicleta y con una mochila térmica de la empresa.

Tras ser arrollado por la furgoneta, el hombre quedó encaramado sobre el capó del vehículo, agarrado a los limpiaparabrisas. El hombre al volante circuló unos 4 kilómetros por la autovía en estas condiciones, sin detenerse y realizando maniobras bruscas con la intención de arrojarlo a la vía, poniendo en grave peligro al repartidor y al resto de usuarios. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones de consideración.

Los agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por carecer de permiso de conducir tras la pérdida total de puntos asignados legalmente.

Los citados delitos conllevan penas de prisión de seis meses a dos años, además de la retirada del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y seis años.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Tráfico en la Comandancia de Algeciras para la instrucción de las diligencias y su posterior puesta a disposición del juzgado de guardia de la localidad.