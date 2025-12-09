Detenido por atropellar a un repartidor de Glovo y arrastrarlo sobre el capó durante 4 km en Algeciras
El conductor circulaba sin carné tras haber perdido todos los puntos
La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que circuló durante cuatro kilómetros con un repartidor de Glovo sobre el capó de su furgoneta por la A-7, en Algeciras (Cádiz).
Los hechos, recogidos en un vídeo que rápidamente se hizo viral en redes sociales, ocurrieron el pasado 29 de noviembre, cuando en una rotonda próxima a un centro comercial del casco urbano se originó una discusión entre el conductor de la furgoneta y el repartidor, que circulaba en motocicleta y con una mochila térmica de la empresa.
Tras ser arrollado por la furgoneta, el hombre quedó encaramado sobre el capó del vehículo, agarrado a los limpiaparabrisas. El hombre al volante circuló unos 4 kilómetros por la autovía en estas condiciones, sin detenerse y realizando maniobras bruscas con la intención de arrojarlo a la vía, poniendo en grave peligro al repartidor y al resto de usuarios. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones de consideración.
Los agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por carecer de permiso de conducir tras la pérdida total de puntos asignados legalmente.
Los citados delitos conllevan penas de prisión de seis meses a dos años, además de la retirada del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y seis años.
El detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Tráfico en la Comandancia de Algeciras para la instrucción de las diligencias y su posterior puesta a disposición del juzgado de guardia de la localidad.