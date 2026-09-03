Desarticulada una banda de 11 personas que asaltaba bares y restaurantes en Huelva, Sevilla y Córdoba

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal formada por 11 personas que se dedicaba a cometer robos con fuerza en establecimientos de hostelería de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. La operación, bautizada como ‘Rookie’, se ha saldado con la detención de nueve de sus integrantes, mientras que los otros dos ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares. La banda habría conseguido sustraer efectos por un valor de al menos 22.000 euros.

La investigación arrancó después de que se produjera un primer robo con fuerza en un restaurante de Ayamonte (Huelva). Pocos días después tuvo lugar un segundo asalto con características similares, lo que llevó a los investigadores a sospechar que detrás de ambos hechos podía encontrarse el mismo grupo organizado.

Los agentes comenzaron entonces a analizar otros robos similares denunciados en la provincia de Huelva. Las investigaciones permitieron identificar a uno de los presuntos autores, que residía en un barrio de Sevilla. Desde esta ciudad, según la investigación, la organización tenía establecida su sede y se desplazaba posteriormente hasta los lugares elegidos para perpetrar los asaltos.

Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el cambio en el método utilizado por la banda para desplazarse. En un primer momento, los integrantes recurrían a vehículos de familiares o a coches de alquiler. Sin embargo, posteriormente comenzaron a utilizar automóviles previamente sustraídos, con el objetivo de dificultar la labor policial y evitar que los vehículos pudieran ser relacionados directamente con los miembros de la organización.

Estos coches robados no solo servían para trasladarse hasta los establecimientos. La Guardia Civil ha determinado que los delincuentes llegaron a utilizarlos para forzar las puertas de acceso de los locales que pretendían asaltar. Una vez cometido el robo, abandonaban los vehículos para tratar de borrar cualquier vínculo entre los automóviles y los autores de los hechos.

Las investigaciones permitieron finalmente identificar al resto de integrantes y acreditar su participación directa en al menos diez robos con fuerza cometidos en comercios y establecimientos de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. Durante la investigación también se consiguieron recuperar algunos de los efectos sustraídos, entre ellos piezas cárnicas, un turismo y productos de cosmética.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas por los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Los otros dos integrantes de la organización ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares, por lo que el operativo ha permitido desarticular una banda de 11 miembros.

La operación ‘Rookie’ ha sido coordinada por el Equipo de Investigación de Ayamonte, en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Aracena. Las diligencias han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte.