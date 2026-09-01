Un concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla llama a la desmovilización por Ceuta: «Es una gran mentira»

Un concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha llamado a los ciudadanos a no acudir a las concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas para este miércoles 2 de septiembre a las puertas de los ayuntamientos. El edil ha difundido a través de sus redes sociales varios mensajes en los que cuestiona la naturaleza de estas movilizaciones y sostiene que no se trata de una iniciativa ciudadana, sino de una «confrontación» promovida por el Partido Popular y Vox.

El concejal ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir un par de imágenes en las que fija su posición ante las concentraciones previstas en distintos municipios. Bajo el mensaje de «No acudas, no les hagas el juego», el socialista reclama directamente a los ciudadanos que no participen en estos actos, al considerar que detrás de la convocatoria existe un objetivo político.

En una de las publicaciones compartidas por el edil se presenta la concentración del 2 de septiembre como una «gran mentira». El mensaje hace referencia a los actos que se celebrarán a las puertas de los ayuntamientos y cuestiona que puedan ser considerados una expresión de apoyo de la ciudadanía a Ceuta.

El argumento central del concejal socialista es que los convocantes no representan a la ciudadanía en su conjunto. Según sostiene en las imágenes difundidas, las movilizaciones están impulsadas por el PP y Vox, por lo que considera que su finalidad trasciende el respaldo a la ciudad autónoma y se enmarca en una estrategia de la confrontación política.

«Ceuta les da igual», sostiene el mensaje publicado por el concejal, que utiliza esta afirmación para justificar su llamamiento a la desmovilización. De este modo, insta a los vecinos a mantenerse al margen de las concentraciones y a no participar en unos actos que, a su juicio, estarían siendo utilizados políticamente por ambas formaciones.

Las concentraciones están previstas para el 2 de septiembre frente a distintos ayuntamientos y se plantean como una muestra de apoyo a Ceuta en un momento en el que la ciudad autónoma sigue estando en el foco por la invasión que soportó hace un mes. Así, el mensaje difundido en Instagram sitúa al concejal socialista en contra de participar en las movilizaciones. Su llamamiento es claro: considera que acudir supone «hacerles el juego» al PP y Vox y reclama a los ciudadanos que no respalden con su presencia los actos convocados.